快訊

告NONO遭黑道威脅「處理妳」！小紅老師抓幕後黑手

影╱義大利下「網球大小」超巨大冰雹 砸傷至少110人

博士後出路少 教授拋培育「研究科學家」突圍

印度實施稻米出口禁令「半數遭禁」 恐再推升全球食物通膨

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
印度政府20日公布稻米出口新禁令，影響該國半數稻米輸出。美聯社
印度政府20日公布稻米出口新禁令，影響該國半數稻米輸出。美聯社

印度政府周四（20日）下令暫停最大稻米出口種類的出口，等於大約半數的印度稻米出口受到影響，恐再助長全球糧食市場通膨上升。印度是全球最大的稻米出口國，占全球稻米出口總量逾40%。

印度政府宣布，將禁止非巴斯馬蒂白米（non-basmati white rice），原因是今年雨季降雨來得晚但雨量大，對農作物造成了嚴重損害，導致印度國內零售米價在最近一個月內上漲3%。

路透指出，印度以外其他稻米出口國的庫存較低，這代表只要有任何國家的出口減少，都可能進一步推升糧食價格。國際糧食價格早已因俄羅斯入侵烏克蘭與不穩定的氣候而上漲。

印度農業部在聲明中表示：「為了確保印度市場上有足夠的非巴斯馬蒂白米供應，並緩解國內市場價格上漲，印度政府已經調整了出口政策」。聲明提到，過去12個月來，稻米零售價格上漲了11.5%。

受影響的非巴斯馬蒂白米和碎米去年的出口量約為1,000萬噸，而同期印度稻米的出口總量為2,200萬噸。

印度政府周四稍晚澄清，確認熟米不在禁令之列，該類別2022年的出口量為740萬噸。

路透分析，印度這項最新出口禁令，顯示莫迪政府在即將於明年舉行的大選之前，對於糧食通膨問題十分敏感。

莫迪政府在2022年9月限制稻米出口後，也延長了小麥出口禁令。另外，由於甘蔗產量下降，今年更對糖的出口設下了上限。

印度稻米出口商協會主席B.V. Krishna Rao告訴路透，「印度打亂全球稻米市場所將引發價格波動的程度，將遠遠超過烏克蘭因俄羅斯入侵而對小麥市場造成的影響」。

稻米是全球30多億人的主食，近90%的稻米產自亞洲。稻米是非常需要水分的作物，而聖嬰氣候現象通常會導致亞洲降雨量減少。全球稻米價格現已經徘徊在11年來的最高水準。

印度 稻米

延伸閱讀

高盛、大摩看鴻海：今年營收持平 明年開始復甦

達美樂全球最便宜披薩在哪裡？一整塊7吋定價20元有找

世銀印裔總裁：跨國企業採取「中國加一」去風險 印度有望得利

印度股火熱 伺機進場

相關新聞

特斯拉股價摔10%！馬斯克身價一夜蒸發200億美元 首富地位還保得住

馬斯克的身家周四（20日）蒸發203億美元。稍早之前，特斯拉（Tesla）表示，可能必須繼續調降電動車售價，引發這支股票...

印度實施稻米出口禁令「半數遭禁」 恐再推升全球食物通膨

印度政府周四（20日）下令暫停最大稻米出口種類的出口，等於大約半數的印度稻米出口受到影響，恐再助長全球糧食市場通膨上升。...

談7月下周升息 Fed前主席柏南克：可能是最後一次

聯準會（Fed）前主席柏南克（Ben Bernanke）表示，普遍預期中的Fed下周升息，可能是本輪緊縮行動中的最後一次...

蘋果iPhone 15 Pro系列傳面板組裝出問題 恐致上市恐供貨不足？

美國科技新聞網站The Information周四（20日）報導，蘋果公司今年將發表的新款智慧手機iPhone 15系列...

美3大航空公司第2季財報亮眼 亞洲貢獻大「中國大陸例外」

日經報導，強勁的國際旅遊需求使美國三大航空公司上季繼續享受疫後繁榮，營收創歷史新高。而秋季能否保持動能，關鍵可能在亞洲。...

美元走升 美初領失業金人數減少提高市場升息預期

美元兌一籃子貨幣周四（20日）上漲，因數據顯示美國上周初請失業金人數意外下降，凸顯出勞動力市場具有韌性，這使得市場預期若...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦