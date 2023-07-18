美系分析師：晶片需求疲軟 可等台積電出現更好的價格

美國TD Cowen公司分析師認為，在晶片需求走軟之際，投資人能先等台積電出現更誘人的股價再進場。

TD Cowen分析師山卡（Krish Sankar）認為，台積電近期獲利上行空間有限，可先等待更好的進場點，「Android行動需求比預期疲軟，以及汽車（晶片銷售）可能趨緩，都是關鍵風險」。

山卡預測，台積電第3季營收季比將成長10%，低於過去五年平均的15%，原因是行動智慧手機晶片的庫存過剩還沒完全消化。

台積電18日將發布第2季財報，山卡說：「我們認為財報交的關鍵領域，將是資料中心人工智慧（AI）伺服器成長的可持續性、行動供應鏈庫存、以及汽車終端市場趨勢。」

他重申給予台積電的表現符合市場評等不變，對台積電的股價預測也維持在85美元。台積電ADR 17日收盤寫跌0.3%至104.79美元，今年來漲約40%。