快訊

為何記者會突取消？王鴻薇證實：谷辣斯向不倫戀男主角元配施壓

熊熊、貓咪可愛到暈！4款限時免費LINE貼圖快下載 180天爽用到2024

政大書城不停業？李銘輝：用這40天做出版業改善的契機

美系分析師：晶片需求疲軟 可等台積電出現更好的價格

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
TD Cowen公司分析師認為，在晶片需求走軟之際，投資人能先等台積電出現更誘人的股價再進場。路透
TD Cowen公司分析師認為，在晶片需求走軟之際，投資人能先等台積電出現更誘人的股價再進場。路透

美國TD Cowen公司分析師認為，在晶片需求走軟之際，投資人能先等台積電出現更誘人的股價再進場。

TD Cowen分析師山卡（Krish Sankar）認為，台積電近期獲利上行空間有限，可先等待更好的進場點，「Android行動需求比預期疲軟，以及汽車（晶片銷售）可能趨緩，都是關鍵風險」。

山卡預測，台積電第3季營收季比將成長10%，低於過去五年平均的15%，原因是行動智慧手機晶片的庫存過剩還沒完全消化。

台積電18日將發布第2季財報，山卡說：「我們認為財報交的關鍵領域，將是資料中心人工智慧（AI）伺服器成長的可持續性、行動供應鏈庫存、以及汽車終端市場趨勢。」

他重申給予台積電的表現符合市場評等不變，對台積電的股價預測也維持在85美元。台積電ADR 17日收盤寫跌0.3%至104.79美元，今年來漲約40%。

台積電 庫存 美國

延伸閱讀

台積電ADR小跌0.3％ 較台北交易溢價10％

AMD 蘇姿丰抵台周四赴陽明交大致詞 再掀AI新旋風

台積3奈米 奪蘋果M3晶片新單

台積電高雄廠導入2奈米 高市府配合

相關新聞

美股道瓊指數連漲六天 收盤創今年新高

美股走高，華爾街等待一些全球大型企業的上季財報。

美中氣候特使 重啟會談4小時

中國大陸氣候變化事務特使解振華昨天在北京飯店與美國氣候特使柯瑞舉行會談，這場中美氣候會談持續四個多小時。柯瑞敦促中方，與...

南加州鋰谷沙頓海 蘊藏電動車大商機

沙頓海（Salton Sea）是南加州河濱縣的一個內陸鹽水湖，位於沙漠低窪地，也是全美最大的內陸鹽水湖之一。曾經是旅遊休...

火箭燃料箱？馬航MH370零件？澳洲海灘驚見巨大不明金屬物體

澳洲西部海灘近日出現一個巨大的不明金屬圓柱體，令當地居民相當困惑，警方研判該物體具有危險性，已要求民眾保持距離，正在釐清...

高盛：殖利率曲線倒掛預告經濟衰退 但這次「不一樣」

美債殖利率曲線大幅倒掛，始終讓投資人對經濟衰退前景感到焦慮，但高盛集團認為，這次無需多慮。

福特大幅調降F-150電動皮卡售價 準備迎戰特斯拉

福特汽車（Ford Motor）調降電動皮卡F-150價格，各款降幅不一，最高達到近17%，準備迎戰特斯拉（Tesla）...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦