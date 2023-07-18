美元指數徘廻100之下 市場等待下周Fed開會
美元指數周一小跌，徘徊100之下，上周因美國公債殖利率下跌而創下今年來最大單周跌幅。本周美元可能盤整，投資人觀望聯準會（Fed）下周的會議，預計屆時將再升息25個基點。
美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）跌不到0.1%至99.842。美元兌日圓持平於138.81，盤中一直在漲跌之間震盪；日圓本月迄今升值約4%。
歐元兌美元升值0.1%至1.1241，瑞郎、加幣和挪威克朗表現領先。
Bannockburn Global Forex首席市場策略師Marc Chandler認為，上周美元下跌「似乎異常大」。他指出，本周市場應該走穩並看到美元有所攀升。
本周美國經濟的主要焦點是將於周二公布的6月零售銷售報告，不過該數據不太可能左右貨幣政策的走向。
聯邦基金利率期貨交易員預料Fed將再升息32個基點，指標利率將在11月達到5.40%的頂點。這意味著市場認為美聯儲在7月25-26日會議後進一步升息的可能性很低。
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