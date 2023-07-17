英加入CPTPP 歐洲第一國

英國商業暨貿易大臣巴登諾克十六日在紐西蘭奧克蘭舉行的跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）部長級會議期間，簽署代表英國正式加入的協議。該協定既有的十一個成員國同日也在該會議中正式批准英國加入，將是該協定自二○一八年生效以來首次新增成員，象徵該協定從亞太地區擴大到歐洲。

至於中國大陸申請加盟，現有十一個經濟體間看法分歧。東南亞的新加坡、馬來西亞及越南支持，日本與澳洲則態度保留。另外，台灣和烏克蘭申請加入也是焦點。澳洲貿易事務部助理部長艾瑞斯（Tim Ayres）十六日接受訪問時透露，CPTPP為中國設立入會相關討論的工作小組為時尚早。他重申，加盟需滿足三要件，即符合該協定要求的高水準、具遵守國際規則的實際作為、獲既有成員的一致同意。學者指出，建立工作小組是入會的觀察指標。

紐西蘭是該協定今年的輪值主席國，既有十一個經濟體為日本、加拿大、澳洲、越南、紐西蘭、新加坡、墨西哥、秘魯、汶萊、智利、馬來西亞。英國在三月底依共識決原則獲准加入該協定前，已與馬來西亞及汶萊以外的九個經濟體締結自貿協定。

英國目前出口到CPTPP各國的貨品，未來逾百分之九十九可豁免關稅，估計國內生產毛額（GDP）年增率為○點○八。英國是首個獲准加入該協定的歐洲國家與非創始經濟體，自二○二○年一月脫歐以來，即以該協定為其貿易政策的重點，推動「全球英國」（Global Britain）戰略。

根據英國商貿部，未來CPTPP所有經濟體的GDP總和將達十二兆英鎊（約台幣四九六兆元），約占全球GDP百分之十五。

加入協議還需英國國會及政府的審查、批准等國內法律程序，其他經濟體也需各自依法完成國內程序。自最晚完成前述程序的經濟體向其他經濟體發出相關通知後六十天，英國的入會協議才正式生效，全面適用與其他CPTPP經濟體的經貿往來。