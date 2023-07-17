華爾街樂觀經濟軟著陸

華爾街顯然正更加相信通膨正在消退，也更認為聯準會（Fed）能夠達成經濟「軟著陸」－即在掌控通膨壓力的同時，不會讓經濟陷入衰退，美股因而歡騰氣氛濃厚，特別是科技股，那斯達克指數正重演1999年的輝煌。但策略師提醒，投資人宜居高思危，提防獲利了結賣壓。

美國6月消費者物價指數（CPI）年升3%，是兩年多來最小升幅，生產者物價指數（PPI）降溫更多，是2020年8月來最低，讓投資人一年多來最大憂慮得以減輕；如果通膨降溫夠快，投資人相信Fed可能結束升息周期，經濟也將持續擴張。

市場正在反映這種樂觀預期。美股標普500指數上周走高2.4%，今年來累積上漲17%，那斯達克100指數今年來更大漲逾42%。本周美國將公布6月零售銷售及成屋銷售，摩根士丹利、聯合航空及特斯拉也都將發布第2季財報。

一些部門景氣確已降溫，5月全美成屋售價中位數年比跌幅是2011年來最大，6月製造業景氣也連續第八個月萎縮，但整體經濟迄未陷入衰退，各大銀行上周公布的業績也優於預估，因消費者及企業繼續花錢及支出，並向銀行借錢。

投資機構與分析師表示，目前市場預期Fed只會再升息1碼；果真如此，且經濟持續熱絡，市場可能還有上升空間。但若Fed判定通膨下降的速度還不足以終結緊縮政策，且在7月底升息後還進一步升息，投資人將大失所望。

美股的憂慮包括經濟動能減弱，以及一些投資人已找不到繼續推升股價的理由，利多都已反映在股價上。若銀全球財富管理美股策略師洛維爾指出，美股未來四周可能遭遇獲利了結賣壓，因為市場走勢已領先基本面，買方已考慮到美企獲利展望更佳，價位也偏高。