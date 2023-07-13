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先別管上季財報 分析師看好超微AI晶片將成數十億美元機會

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
Cowen公司分析師認為，投資人應放眼超微的AI晶片市占看增。路透
Cowen公司分析師認為，投資人應放眼超微的AI晶片市占看增。路透

Cowen公司分析師認為，投資人應忽略超微（AMD）事業的短期疲弱，放眼該公司人工智慧（AI）半導體市占看增的前景。

巴隆金融周刊（Barron's）報導，Cowen分析師蘭姆塞（Matthew Ramsay）指出，超微近期的環境好壞參半，「我們認為投資人在財報後的焦點將再度轉向更長期的超微強勁資料中心前景，包括受到更強產品所支撐的持續成形AI策略」。

他提高超微的目標價到135美元，高於原本的115美元，並維持優於大盤評等不變。超微股價12日收盤大漲2.9%至114.58美元。

雖然PC產業銷售依然疲軟，但AI可望是超微未來的利多。蘭姆塞預期，超微新款AI晶片在2025年前將帶來數十億美元的商機。他預測今年超微業績會改善，未來兩年表現將更強，面對輝達的強大主宰市場，「超微正在奠定基礎，推出愈來愈令人驚豔的產品組合」。

投資人 大盤 半導體

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