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那斯達克100指數將調整成員權重 科技大咖股價遇賣壓

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
那斯達克100指數將調整成分企業的權重。路透
那斯達克100指數將調整成分企業的權重。路透

由於蘋果、微軟等科技巨擘的市值膨脹，那斯達克100指數將調整成分企業的權重，可能牽動資金流向，從而對科技「七大咖」（Big Seven）股價造成壓力。蘋果股價10日應聲下挫1.1%，市值又跌破3兆美元。

大型科技股今年大漲，已成為那斯達克100指數的問題，因此那斯達克交易所宣布將「特別重新平衡」那斯達克100指數的成分企業權重，處理該指數過度集中的問題。這項措施根據截至3日的在外流通股票進行調整，14日宣布調整後的新權重，24日開盤時生效。

那斯達克100指數追蹤那斯達克交易所前百大非金融企業，今年來已大漲37%，主要受惠於大型科技股的凌厲漲勢。截至7日，該指數權重最高的股票包括微軟（12.9%）、蘋果（12.5%）、Google母公司字母（7.4%）、輝達（7.0%）、亞馬遜（6.9%）、特斯拉（4.5%）以及臉書母公司Meta（4.3%）。

那斯達克交易所曾兩度特別重新平衡，分別是在1998年12月和2011年5月。根據那斯達克交易所的規定，若任何權重超過那斯達克100指數4.5%的個股，總市值占該指數超過48%，就會重新平衡該指數。目前那斯達克100指數前七大企業已相當於該指數的55%，看來這七家企業的總權重可能會被調降，也可能大幅調整這七家企業的權重分布。

這個調整將牽動資金流動。根據那斯達克交易所的數據，截至2021年底有3,000億美元的的指數型基金（ETF）追蹤那斯達克100指數，目前的總額無疑已更高，因為Invesco QQQ ETF就擁有超過2,000億美元資產，在調整後將迫使追蹤該指數的投資基金調整投資組合，出售權重遭調降的公司股票，買進權重獲調升的企業股票。

在個股可能的權重調整部分，根據方法論，那斯達克100指數五家市值最高成分企業的總權重設定在38.5%，而蘋果、微軟、字母、亞馬遜及輝達目前的總權重為46.7%，看來這些企業的權重可能被大幅調降。同時，市值前五大企業之外的公司，權重都不得超過4.4%，暗示特斯拉的權重可能會被略為調降。

蘋果股價10日收跌1.1%至188.61美元，市值降至2.967兆美元，字母和亞馬遜都跌逾2%，微軟和特斯拉的跌幅都超過1%。Meta股價則漲1.2%，受到Threads服務註冊用戶突破1億人的題材提振。

不過，專家指出，這些調整的影響可能相對不大，因為那斯達克100指數只是調整成分企業權重，而非新增或剔除成分企業，而且遠更多的資金追蹤標普500指數，因此衝擊小於標普500指數的權重調整。

指數 特斯拉

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