Fed資產淨值轉負 恐釀信任挑戰

美國聯準會（Fed）的一連串升息舉動，提高了須支付的銀行準備金利息，導致Fed的實質淨資產轉負。外界憂慮，若市場對Fed的信心動搖，可能造成潛在衝擊。

日經新聞報導，Fed止於4月27日當周的H.4.1資產負債表數據顯示，評估Fed淨資產指標的「其他負債和資本」，為負32.7億美元。

央行資產負債表的資產蘭包括持有的政府公債等證券，發行的貨幣和金融機構的準備金則是債務，在Fed維持零利率政策時，不必付利息給銀行準備金，還可從資產組合賺取報酬，因而出現獲利。不過，Fed去年開始快速升息後，情況改變，再度需要付出利息開支，但持有資產的收益大致未變，使得損失大增。

Fed常會把超額盈餘上繳財政部，但去年開始虧損後，停止上繳資金。依據Fed的會計準則，累積損失登記在資產負債表中資產欄的「遞延資產」（deferred assets），這個數據名義上是資產，但布魯金斯學會（Brookings Institution）指出，該項目與累計損失無異。Fed的4月底遞延資產超過520億美元，高於實收資本和盈餘，實際上資產淨值等同淪為負值。

其他國家的央行都已陷入虧損。澳洲央行因為持有債券價值的減損，資產淨值在去年轉負。德國央行去年也蒙受損失，但用之前的準備資金支應。

央行的財務問題對市場的影響，仍待觀察，但這似乎是Fed實質資產淨值首次轉負，同時面臨虧損或負淨值的先進央行數量之多也前所未見。

日經新聞指出，儘管這不會阻礙央行運作，但市場有兩個疑慮。風險之一是對這些央行發行的貨幣失去信心，若是緊張情緒升溫，可能會影響匯率。美元和澳元迄今均未因此貶值，但富達國際總經策略師重見芳典（音譯）說：「我們不知道金融市場未來會怎麼回應多家主要央行的虧損或負淨值。」

另一風險則與央行獨立性有關，這就可能撼動市場。澳洲央行去年9月揭露資產淨值轉負後，當時的世銀總裁馬爾帕斯說，央行帳面價值轉負，將更需要絕對的政治支持。