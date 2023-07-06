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特斯拉全自動駕駛技術 馬斯克預期2023年內可上路

中央社／ 上海6日綜合外電報導

電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克今天對各界期待已久的完全自動駕駛進程做出最新預測，說特斯拉預計「今年稍晚」就將實現這項里程碑，達到等級4和5的自駕技術。

法新社報導，馬斯克（Elon Musk）透過視訊連線在上海人工智慧大會開幕式發表談話，他說：「就特斯拉現階段進度來說，我認為我們很快就將達到無需人類干預的全自動駕駛。」

他補充說：「這只是臆測，但我認為，我們今年稍晚就能達到諸位口中的（等級）4和5的全自動駕駛。」等級4和5指的是最高等級的自動駕駛技術。

這位反覆無常的企業家兼社群媒體推特（Twitter）老闆承認，他過去在自動駕駛進程的預測失準，但「我認為，這次很接近了，比以往都來得近」。

馬斯克之前不僅未能在自己所設期限內實現自動駕駛的願景，特斯拉的駕駛輔助科技還引發美國監管機關的調查。

中國是全球最大電動車市場，特斯拉4月時已宣布將於上海建造第2座大型工廠。

馬斯克 特斯拉 上海

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