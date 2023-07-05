印度4G低價手機 只賣380元

印度約有2.5億人仍在使用2G手機，印度首富阿巴尼的信實資訊通信（Reliance Jio）推出999盧比（約新台幣380元）的4G手機，要搶奪底端的消費市場。

信實資訊通訊3日稍晚發布入門款手機「Jio Bharat」，具備連網服務，能使用數位支付等功能。這是印度最便宜的手機之一，每月花費123盧比即可享有語音通話吃到飽，以及14GB的數據傳輸。

新機的資費方案遠低於競爭同業巴提電信（Bharti Airtel）和Vodafone Idea，後兩者4日股價雙雙跌逾1%。據Emkay Global，2023年度底為止，巴提電信和Vodafone分別有1.11億和1.03億名2G用戶。

信實資訊通信董事長安巴尼在聲明稿表示，世界各地紛紛採用5G科技之際，印度有2.5億名手機用戶「困在」2G年代，無法使用網路的基本功能。

Jefferies India股票分析師阿格瓦和潘特指出，新機價格比當地功能型手機的估計均價低了20%，最多可能會吸引2,200萬名低價裝置用戶改用新機，業界二哥巴提電信也許一年會流失1,100萬名用戶。

新機問市代表億萬富豪安巴尼再次採取顛覆性舉動，他2006年進軍零售業，2016年跨足電信業時，均曾採取類似的割喉策略，讓信實集團躍居這兩個產業的領袖。

信實資訊通信2016年以超低價震撼市場，但分析師不確定這回是否會再次上演殺價戰。事實上，價格戰讓業者傷痕累累，最終更專注於高資費方案客戶，以支撐營收。巴提電信和Vodafone近來均在部分服務地區，調漲了入門款資費方案。

摩根大通認為，信實資訊通信的顛覆性行動會阻止2G方案繼續調漲，並有望拓展市占，但巴提電信的狀況已優於2016年，更有能力挺過攻擊。