印度美光半導體工廠 將於4-6周內奠基

集微網／ 集微網

集微網消息，據moneycontrol報導，7月3日，印度電子和信息技術部部長Ashwini Vaishnaw表示，美光科技半導體工廠的奠基儀式將在4-6周內擧行。

Ashwini Vaishnaw進一步指出，「該項目已經取得了很大進展。古吉拉特邦政府已經完成了場地分配……現在，該公司正在為建廠做準備。」

據路透社此前報導，6月28日，美光科技與印度政府簽署了一份諒解備忘錄，將建設一家半導體工廠，這是該公司在印度的第一家工廠。

美光科技上周表示，將對該工廠投資高達 8.25 億美元。其補充稱，在印度中央政府和古吉拉特邦的支持下，總投資將達27.5億美元。該工廠將建在古吉拉特邦艾哈邁達巴德市附近的薩納恩德。

印度 半導體

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