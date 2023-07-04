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AI浪潮 救了加密幣礦機

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
在人工智慧掀起對高階晶片的需求之際，也賦予加密貨幣業者讓閒置礦機重獲新生的機會。（本報系資料庫）
在人工智慧掀起對高階晶片的需求之際，也賦予加密貨幣業者讓閒置礦機重獲新生的機會。（本報系資料庫）

在人工智慧（AI）掀起對高階晶片的需求之際，也賦予加密貨幣業者讓閒置礦機重獲新生的機會。

華爾街日報（WSJ）報導，在加密幣飆漲時，Satoshi Spain公司出售和出租了數百台的礦機，而這些機器配備了效能強大的繪圖晶片。隨著加密幣重挫，許多礦工去年開始閒置礦機，如今Satoshi Spain開始協助客戶把礦機轉作AI用途，為歐洲的新創公司、大學和獨立開發人員處理AI作業。

繪圖晶片非常適合因應挖掘加密幣帶來的龐大運算需求，也能支應訓練和運行AI系統所需。除了Satoshi Spain以外，還有多加密幣業者把焦點轉向AI浪潮。在AI聊天機器人ChatGPT引爆對繪圖處理器（GPU）的需求之際，導致相關晶片短缺，促使各界競相找尋運算能力和解方。

新創公司和礦工正重新啟動閒置的礦機，以因應AI需求。部分業者重新為礦機寫程式，以賦予礦機新的用途，其他人則取出GPU，以AI用途轉售。

儘管修改礦機並不容易，也不便宜，但相較於大型雲端業者提供的AI基礎設施，仍是較划算也更易取得的選擇。不易取得AI算力的新創公司和大學就常採用礦機。AI業者通常依賴微軟和亞馬遜等雲端巨擘提供運算設備，但這兩大巨頭有時不是已接近服務能力的上限。

乙太坊在去年9月從工作量證明改為權益證明後，不再需要透過龐大的運算來挖掘乙太幣，釋放出原先用於挖礦的數千萬顆GPU。替代雲端服務供應商Together執行長普拉卡什說，約20%的這類晶片可拿來訓練AI模型，「你會看到愈來愈多加密幣業者試圖投入AI，這股趨勢已開始成熟」。

華爾街日報 客戶

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