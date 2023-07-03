官方力挺JSR和Rapidus 展現日本強化晶片戰略地位雄心

美中晶片戰爭白熱化之際，日本政府也全力深化本身的半導體兵工廠，除以64億美元的交易併購光阻劑大廠JSR外，也力挺新創的 Rapidus，打造最先進的晶圓製造事業。

上周，JSR接受日本經濟產業省監督的JIC基金出價併購，有三位股東告訴英國金融時報，JIC選擇的標的主要出於地緣政治考量。

而JSR美籍執行長執行長強森（Eric Johnson）告訴金融時報，這筆交易並非實質上的國有化，雖然JIC資金來自政府，但仍有所區別。強森說：「他們的（JIC）宗旨是加強日本產業競爭力和全球競爭力，但這不表示政府要擁有公司。」

然而，分析師認為，此交易可謂樹立日本政府以國家戰略高於財務邏輯來主導民營業者走向的里程碑。JSR在光阻劑領域的全球市占率高達30％，這種化學品用於在晶圓上蝕刻印刷電路的製造過程，三星、台積電（2330）和英特爾等全球最大的晶圓製造公司都是該公司的客戶。

與經濟產業省密切接觸的人士向金融時報透露，這筆交易符合政府促進更強大且整合的半導體材料產業的願景。

另外，去年成立的Rapidus也具有半官方的色彩，目的是在建立日本本土晶片製造能力，以因應日益升高的地緣政治緊張局勢和保護主義。險獲得政府支持外，Rapidus 經營層也多是半導體供應鏈的重量級人物，像是東京威力科創（Tokyo Electron）前會長東哲郎和威騰電子（WD）日本前社長小池淳義。

Rapidus有IBM技術的奧援，希望靠IBM提供的2奈米製程技術，在三到五年內量產相關晶片。

IBM日本技術長森木典繁告訴彭博：「論到2奈米技術，我們正專注於協助Rapidus並投入大量資源，甚至犧牲我們本來可以用在其他研究上的容量。」他寄望Rapidus能貢獻於「我們和全球所需穩定的晶片供應」。

IBM也對三星電子晶圓製造部門提供技術。Omdia分析師南川明說：「由於Rapidus和三星都採用IBM技術，但業務模式有很大不同，因此非常有可能雙方可以達成雙贏合作關係。」