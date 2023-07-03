美就業出現降溫信號

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

美國勞動市場今年仍然熱絡，因營建商、建築師、工程師、不動產經紀商、汽車製造業等理應受升息打擊最重的產業，反而留住員工、甚至增僱人手，加上其他產業仍在彌補職缺。但現在出現一些不利訊號，加上利率將進一步上升，就業市場可能即將降溫。

今年1~5月美國就業人口共增加近160萬人，本周的6月就業報告已成為焦點。今年來營建業在利率急升之際仍能穩住就業，且傳統工業與基礎建設業就業激增，是最大驚喜。儘管今年來獨棟住宅銷量減緩，但地產業未減僱員工，汽車及零組件製造業今年來反而增僱近2萬人。此外，目前汽車銷量仍低於疫前水準，但聯準會（Fed）數據顯示車廠正大力增產，4、5月汽車與輕型卡車裝配量達1,100萬輛，高於往年的正常水準。

但就業市場並非一片大好。科技業持續裁員，一些經濟學者也擔憂住宅營建就業也可能因為公寓營造計畫完成，使供給過剩及租金下降，造成營建就業減少，且今年Fed將進一步升息，將加重經濟及就業壓力。

再者，計時勞工就業量減少，可能顯示雇主能提供的工作量減少，且薪資升幅下降，顯示勞工需求正在降溫。

美國 Fed

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