那指好牛 上半年漲32%

在大型科技股持續發威帶動之下，美股三大指數上周五（6月30日）繼續上漲，那斯達克綜合指數上漲1.4%，上半年累計上漲32%，為40年來最佳上半年表現。投資人押注接下來幾周還會上漲，因為歷史站在多頭這邊。

那斯達克指數表現優異，主要受到人工智慧（AI）發展出現重大突破的激勵，投資人爭相追捧微軟和輝達（Nvidia）等相關題材，優於預期的企業業績也提升科技股吸引力。

標普500指數上周五漲1.2%，上半年漲幅16%；道瓊工業指數上漲285.18點，上半年漲幅僅3.8%。費城半導體指數上周五漲1.6%，台積電ADR小漲0.3%，上半年各漲45.1%和35.5%。

美股本周一逢美國國慶假期，將提前於下午1時收市，周三恢復交易。

上周五公布的最新支出數據為美股增添動力，5月核心物價漲幅比上月緩和，而消費者支出繼續上升。上半年聯準會（Fed）激進升息讓投資人戒慎恐懼，害怕金融形勢趨緊可能引發經濟衰退。但迄今看來，市場和整體經濟基本上避開了許多潛在危險。

美股漲勢最初集中在少數幾家大型科技公司，最近顯示擴大的跡象。標普500指數11個類股6月全部上漲。

帶動美股反彈的最大貢獻者來自七大科技公司：蘋果、亞馬遜、微軟、輝達、Alphabet、Meta以及特斯拉。

蘋果上周五股價創新高，市值突破3兆美元，輝達上半年幾乎漲了兩倍。

投資人看好未來幾周會繼續上漲，他們也有理由這麼做。標普500指數過去八年的7月都是上漲，而以科技股為主的那斯達克100指數已連續15年的7月月線收紅。

從歷來走勢來看，那斯達克上半年強勁表現，預告下半年表現也會不錯。據彭博統計，當那斯達克100指數上半年上漲至少10%，下半年平均回報約為14%，但當上半年漲幅超過20%，回報會縮小至8.3%。

同時，7月也將發生足以影響市場的大事。首先是本周五的美國就業報告，投資人可藉此了解美國經濟在Fed過去一年升息5個百分點的最新狀態。

再過一周，企業將陸續公布第2季財報，據路孚特IBES統計，整體獲利預料較去年同期下降5.7%。