三星電子慘遭英特爾超車！全球半導體營收排名落居第2

記憶體寒流來襲，今年第1季半導體業者的排名出現變化：南韓三星電子的冠軍寶座被英特爾搶走、無晶圓廠IC設計公司排名攀升、車用半導體公司表現優異、蘋果擠進前10大。

根據市場研調業者Omdia於6月29日公布的數據，三星電子今年首季的半導體營收比起一年前大縮水55.7%，剩89.29億美元，落居第2名。同期，英特爾營收年減37.5%至111.49億美元，趕超三星奪冠。

三星電子去年稱霸半導體銷售排行榜，但去年第3季以來已經連續三季不敵英特爾，顯見在整體半導體市場衰退之際，記憶體的坑更深。第1季記憶體市場的營收193億美元，僅為去年同期436億美元的44%。

基於此因，與三星電子並列記憶體「三巨頭」的SK海力士和美光也被擠出前十名。

相較下，無晶圓廠半導體設計公司的排名強勢挺進。高通（Qualcomm）的營收是79.42億美元，由去年第4上升到第3，博通（Broadcom）營收66.65億美元，從去年第7一舉躍至第4。超微（AMD）營收52.99億美元，由第8升到第5。GPU龍頭公司輝達（Nvidia）首季營收年減18.4%，降至52.78億美元，排名持平於去年的第6。

第7名是車用半導體公司英飛淩，營收43.81億美元，較一年前大增20.5%。

正努力擴大自家半導體設計的蘋果公司排名也大幅改善，營收42.91億美元，由去年的第11攀至第8。主要生產類比IC的德州儀器和意法半導體，營收分別為42.7億美元和42.47億美元，也趁記憶體公司低迷之際提高排名。