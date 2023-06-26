干預匯市？日官方措辭 隱含玄機

日圓兌美元和歐元匯率分別貶至七個月和15年來低點，再度引發市場揣測日本是否可能干預匯市。

彭博資訊整理日本決策官員過往評論匯市時的措辭、以及其意涵，但官員今年來的評論都未暗示會立刻出手。

在日圓持續波動時，日本官員會說「匯市穩定很重要」、「希望匯率能反映日本經濟基本面」，或是「將持續監視匯市對經濟的影響」。在擴大監控匯市時，會說「我們正在小心觀察匯率市場的發展」或是「正密切／以高度興趣觀察匯率」。

若擔憂升高，會說「不樂見驟然、突然、急遽的匯率」波動、「不樂見未反映經濟基本面的匯市」，或是「匯率過度波動會對經濟造成不良／有害的影響」。

在官員心情從擔憂變成不安時，會說「匯率未反映經濟基本面」，或表明「日圓正快速貶值」或「日圓升／貶勢已經過度／單向」。

在警告的時候，會說「不能忍受投機舉措」、「必要時將採取適當行動」，或是以「明顯」、「相當」和「非常」等詞彙描述日圓波動，這是在警告，但還不會立刻出手。

干預可能成真時，官員會說「不排除以任何選項／工具對抗過度波動」、「準備採取果決而大膽的動作，來對抗過度／投機性的波動」，或明白表示「準備好隨時行動」、「最好認為我們已預備好」，以及「我們可能執行秘密干預」。