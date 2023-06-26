馬斯克與祖克柏決鬥 愈來愈有戲

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
馬斯克說，與祖克柏的決鬥賽事有可能真的舉行。（路透）
馬斯克說，與祖克柏的決鬥賽事有可能真的舉行。（路透）

美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克在推特上表示，他與Meta執行長祖克柏的鐵籠決鬥「有可能真的」舉行。業界預測，若這場決鬥成真，有望帶進超過10億美元的付費觀賞營收。

綜合彭博資訊、CNBC及Business Insider的報導，在馬斯克日前約戰祖克柏「鐵籠格鬥」、祖克柏回嗆「給我地點」後，馬斯克24日在推特群聊服務Space中，接受彭博記者萬斯訪問Space服務的崛起時，被問到的第一個問題就是和祖克柏之間的潛在決鬥。

馬斯克說：「我還沒有開始訓練，如果這場格鬥舉行，我將展開訓練。」「我會根據需求投入時間，而我通常不必跟人打架。」

鐵籠格鬥涉及好幾種武藝運動，包括祖克柏喜歡的巴西柔術，還有踢拳道、泰拳、摔跤以及拳擊，現在還不清楚馬斯克打算用哪一種。雖然他身高比祖克柏還高，體重也更重，但許多觀察家都認為馬斯克缺乏練武經驗，看好祖克柏會勝出。

馬斯克提議的決鬥地點是在「拉斯維加斯八角籠」（Vegas Octagon），該場地是美國終極格鬥冠軍賽（UFC）設於賭城的封閉式擂台。

UFC執行長懷特說，他在這兩位億萬富豪於社群媒體打口水戰後，用電話和兩人談了一個半小時。他說，祖克柏先問：「他（馬斯克）認真？」當懷特為此事聯絡馬斯克時，馬斯克則回應：「沒錯，我非常認真（dead serious）。」

懷特說，他已在「初期規劃」要怎麼安排這場決鬥，也展現出他對這場可能決鬥有望創造效益的振奮之情，「這將是全球史上規模最大的決鬥，勝過以往舉辦過的賽事。」「將打破按次收視付費的所有紀錄。」

懷特說，UFC賽事的按次收視費用標準為80美元，但若是馬斯克和祖克柏決鬥，他會收100美元。

他也說，馬斯克和祖克柏之間的決鬥，可望輕鬆打破原先的銷售紀錄。過去按次收視付費的銷售紀錄是2017年拳王梅威瑟和UFC冠軍麥葛雷格拳賽的超過6億美元。據報導，梅威瑟勝出後，抱走2.75億美元，麥葛雷格也獲得8,500萬美元。

馬斯克 祖克柏 美國

延伸閱讀

馬斯克、祖克柏互嗆決鬥 兩人多年來在吵什麼？

跟祖克柏約戰「鐵籠格鬥賽」 兩位MMA明星提出願幫馬斯克特訓

馬斯克叫戰查克柏格「鐵籠格鬥」 老母看不下去喊停

有錢的是我哥！馬斯克胞妹揭「首富家人的煩惱」：害我被收5倍租金

相關新聞

馬斯克與祖克柏決鬥 愈來愈有戲

美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克在推特上表示，他與Meta執行長祖克柏的鐵籠決鬥「有可能真的」舉行。業界預測，若這場決鬥...

巴拿馬運河設限 衝擊貨運

由於持續乾旱導致水位偏低情況下，巴拿馬運河25日起限制大型船舶通行，部分貨櫃船的貨運量將因此減少約40%，推高貨櫃運輸成...

美企Q2獲利 分析師唱衰

FactSet彙整的分析師數據顯示，市場預估標普500指數成分企業第2季盈餘將比去年同期減少6.5%，是2020年來最差...

燃油車變電動車…新商機

民眾對電動車的興趣已達到歷來新高，去年全球電動車銷量激增55%，市面上也出現一門新生意：把燃油車改造成電動車。為滿足這項...

外企在陸投資 採孤島策略

隨著美中緊張升高，愈來愈多西方企業採取「孤島」策略，把部分業務留在中國大陸，針對中國大陸市場及其他國家建立平行式供應鏈，...

新興股市值 2030超越美股

高盛公司（Goldman Sachs）預測，新興市場股票市值到2030年時將超過美股，因新興市場收入成長、及投資人能更深...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦