馬斯克與祖克柏決鬥 愈來愈有戲

美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克在推特上表示，他與Meta執行長祖克柏的鐵籠決鬥「有可能真的」舉行。業界預測，若這場決鬥成真，有望帶進超過10億美元的付費觀賞營收。

綜合彭博資訊、CNBC及Business Insider的報導，在馬斯克日前約戰祖克柏「鐵籠格鬥」、祖克柏回嗆「給我地點」後，馬斯克24日在推特群聊服務Space中，接受彭博記者萬斯訪問Space服務的崛起時，被問到的第一個問題就是和祖克柏之間的潛在決鬥。

馬斯克說：「我還沒有開始訓練，如果這場格鬥舉行，我將展開訓練。」「我會根據需求投入時間，而我通常不必跟人打架。」

鐵籠格鬥涉及好幾種武藝運動，包括祖克柏喜歡的巴西柔術，還有踢拳道、泰拳、摔跤以及拳擊，現在還不清楚馬斯克打算用哪一種。雖然他身高比祖克柏還高，體重也更重，但許多觀察家都認為馬斯克缺乏練武經驗，看好祖克柏會勝出。

馬斯克提議的決鬥地點是在「拉斯維加斯八角籠」（Vegas Octagon），該場地是美國終極格鬥冠軍賽（UFC）設於賭城的封閉式擂台。

UFC執行長懷特說，他在這兩位億萬富豪於社群媒體打口水戰後，用電話和兩人談了一個半小時。他說，祖克柏先問：「他（馬斯克）認真？」當懷特為此事聯絡馬斯克時，馬斯克則回應：「沒錯，我非常認真（dead serious）。」

懷特說，他已在「初期規劃」要怎麼安排這場決鬥，也展現出他對這場可能決鬥有望創造效益的振奮之情，「這將是全球史上規模最大的決鬥，勝過以往舉辦過的賽事。」「將打破按次收視付費的所有紀錄。」

懷特說，UFC賽事的按次收視費用標準為80美元，但若是馬斯克和祖克柏決鬥，他會收100美元。

他也說，馬斯克和祖克柏之間的決鬥，可望輕鬆打破原先的銷售紀錄。過去按次收視付費的銷售紀錄是2017年拳王梅威瑟和UFC冠軍麥葛雷格拳賽的超過6億美元。據報導，梅威瑟勝出後，抱走2.75億美元，麥葛雷格也獲得8,500萬美元。