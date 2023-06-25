省錢萬歲 有錢人也逛平價店

如果你在十元商店的停車場看到賓士車，不要懷疑，你沒看錯。在美國，民生用品價格不斷翻揚，連高所得者也開始到Dollar General、Aldi、五美元店（Five Below）這類平價零售商店採購。

研調機構InMarket統計，今年到平價店買東西的顧客中，年所得超過10萬美元者比2022年下半年平均增加了4%。另據Morning Consult今年6月對約5萬名美國民眾的調查，家庭收入達六位數者會到折扣商店購物的比率，從去年6月的39%上升到45%。

富國銀行諮詢與規劃部門負責人里爾旭表示，美國富人向來不認為折扣店是自己該去的地方，但一盒10～12個雞蛋就要8美元，連許多富人都覺得很荒謬。

里爾旭說，對某些人而言，豪擲千金曾經一度蔚為風潮，但「如今最流行的是要讓每一毛錢發揮最大效應，不要被當盤子。」不論你賺多少錢，想盡辦法買到物超所值的東西已經不再是件丟臉的事。

在加州避險基金上班的奧特里，過去只在全食超市（Whole Foods）和其他高檔連鎖超市採購生鮮雜貨。他說，在他成長過程中，一直看不上折扣店裡那些劣質品。

幾個月前，有個朋友帶了一盒在99美分商店買的康普茶和乳酸飲料，奧特里表示，「她收入不低，所以我以為她也在全食和其他我會去的地方買東西。真的很令我震撼。」

他現在至少每周也會到市區的折扣店裡買一次東西，他最近就用1.99美元買了一瓶在全食要價25美元的維他命，1品脫（約400公克）的有機藍莓也只要99美分。

在麥當勞芝加哥辦公室上班的琵爾斯，年薪20萬美元。她最近經常到Aldi等平價店買生鮮日用品，連她生日派對上用的餐盤和飾品，一個也都只要1美元。她把這件事告訴客戶時，大家都嚇了一跳。她小時候一直很疑惑，爸媽為何總是在找好康。現在她終於了解。

社群媒體也給這些零售店一臂之力。在TikTok上，有著#dollartree標籤的影片瀏覽數總計達到76億次。許多網紅都想試試何謂高端產品的平價仿品。

美國社交名媛佛蘭克爾（Bethenny Frankel）有一次在實境電視節目「紐約嬌妻」拍攝到平價商店採購並開箱一些超便宜的美容產品，那集節目引起的迴響前所未見。

有些網友批評她只是裝模作樣，假裝自己很喜歡那些1美元的唇膏或儲物桶，但她說自己是真心喜歡那些東西，「1美元和20美元一雙的拖鞋有何不同？」至於口紅，「不論你花多少錢買，都只有5分鐘效應」。