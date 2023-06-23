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韓媒：三星電子、 台積電今夏可能面臨缺電威脅

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
由於全球天候異常，三星電子位在海外的工廠今夏可能會出現缺電的情況。路透
由於全球天候異常，三星電子位在海外的工廠今夏可能會出現缺電的情況。路透

由於全球天候異常，三星電子位在海外的工廠今夏的電力可能供不應求，特別是半導體生產線在停止後需要很長時間才能重新啟動，預計三星將聚焦應對意外情況的對策，台積電今夏也很有可能遭遇電力短缺的問題

韓媒Business Post報導，越南北部部分地區的電力短缺，導致在越南經營智慧手機工廠的三星電子，得確保供電無虞。夏季熱浪和乾旱持續侵襲越南首都河內，使電力供應無法滿足需求，導致多地停電

三星電子在越南的北寧和太原的工廠負責組裝智慧手機，不得不密切關注越南的供電情況。Daol投資和證券公司研究員Kim Yang-jae表示：「越南的發電一半倚賴水力發電，但目前水庫蓄水量平均不足50%。」

更大的問題可能出現在三星電子位於美國德州奧斯汀的半導體廠，因為半導體製造需要的電力比智慧手機更多。當地近期也因熱浪而出現電力短缺。

彭博資訊預計，截至16日，德州的電力備用容量率將降至5.3%，遠低於該州所設的13.75%。三星奧斯汀廠2021年2月曾因暴風雪而導致停電，費時六周才重啟，而當時的生產中斷預計損失多達4,000億韓元，若這次像過去一樣又電力供應中斷，三星電子可能會遭受巨大損失。

報導另指出，台積電今夏也很有可能遭遇電力短缺的問題。儘管近年來台灣總發電量成長幅度甚微，但台積電等企業的工業用電需求卻大幅增長。

目前台積電是台灣用電量最多的企業，約占台灣總用電量的6%。此外，台積電也說，極紫外光（EUV）微影設備耗電量是深紫外光（DUV）微影機台的10倍以上。

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