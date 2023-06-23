90年代風靡全球的玩具現象 即將捲土重來

這個玩具究竟是可愛？或是令人毛骨悚然？得取決於你問的是誰。

CNN 22日報導，菲比（Furby）玩具在90年代末期面市後曾讓家長與子女分裂成為水火不容的兩陣營，如今這個曾經風靡一時的玩具現象即將捲土重來。

菲比製造商孩之寶（Hasbro）22日表示，正在重新推出這隻有著一對大眼睛、說話胡言亂語的毛球玩具。 這款最新版的電子動畫玩具於22日在亞馬遜推出，並將在睽違近十年後於7月15日在全美各地的商店上架。

新問世的菲比（Furby）有紫色和珊瑚色款，外表很像原始版，但造型更可愛一些。這款玩具能夠互動，能對擁抱、拍頭和搔癢做出回應。

但它本性未改，仍很吵鬧、說話胡言亂語，而且還會跳舞。這款玩有五種語音啟動模式、超過600個慣用語、笑話和歌曲，而且內建燈光和聲音。

孩之寶表示，菲比的復出是為紀念這款偶像玩具推出25周年。孩之寶副總裁兼總經理Kristin McKay在聲明中說：「在這個品牌問世25週年之際，我們希望利用菲比的懷舊力量，為新世代點燃同樣的興奮之情，同時為阿爾法世代（Gen Alpha）提供他們所渴望的一切。」Gen Alpha是指2010年至今出生的人。

孩之寶在1998年首次推出菲比。由於原始版的菲比沒有關閉的開關，無論在白天或夜晚，小孩和大人都聽任其擺佈。它會隨機從安靜的睡眠中「醒來」並開始說話 。（讓它完全安靜的唯一方法是取出電池）。

因此，這個毛茸茸玩具的下場經常是被無情地扔到壁櫥後面。 儘管如此，孩之寶表示，菲比玩具推出後的頭三年內，其全球銷量超過4,000萬個。