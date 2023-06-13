瑞銀集團12日完成對瑞士信貸集團的收購，這是自2008年金融危機以來規模最大的銀行業合併交易，並創造一個全球財富管理巨擘。這樁收購案結束了瑞信167年作為獨立實體的存在。

瑞銀集團執行長安思傑和主席柯納在瑞士報紙上發表一封公開信，稱「這是一個新篇章的開始」。

瑞銀將管理高達5兆美元的資產，在關鍵市場上將占據領先地位。如果不是因為這樁合併案，瑞銀將需要數年時間才能把規模擴大到如此程度。

彭博資訊報導，上周瑞銀與瑞士政府就90億瑞士法郎（100億美元）的擔保完成協商，以防止瑞信資產可能的損失後，這份公開信也結束員工心中兩個多月來的不確定性。

這筆交易讓瑞銀可能獲得數百億美元的收益，並開啟一段可能關係到數千人飯碗的複雜整合期。

瑞銀一位發言人稱，合併後銀行約160位管理層職位，僅五分之一來自瑞信。

英國金融時報（FT）報導，瑞銀將對來自瑞信的銀行家施加嚴格限制，包括禁止接受來自高風險國家的新客戶。報導稱限制清單上總共有20多條「紅線」，禁止瑞信員工從事一系列活動，目的在遏制風險波及瑞銀。

其他限制還包括：未經瑞銀的經理批准，不得推出新產品；如果要延長以超過6,000萬美元的遊艇、船隻和房地產等資產為抵押的貸款，必須先取得批准。