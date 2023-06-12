快訊

私幼餵巴比妥稱是「感冒藥」 食藥署盤點管制藥證駁斥

美國欲建新機場 以應對台積電新廠貨運需求

集微網／ 集微網

集微網消息，據科技新報報導，為應付台積電帶來的貨運需求，美國亞利桑那州皮奧利亞市（Peoria）已通過9.5億美元的暫定預算（tentative budget），打算在當地建造新機場

科技新報引述azcentral報導指出，皮奧利亞市距離台積電廠區約10分鍾車程，5月份，皮奧利亞市議會核準撥款50萬美元，用於研究新建機場的可行性，並了解該機場工程所需的造價成本。

除了可行性研究外，皮奧利亞市議會通過的暫定預算還包括一項公用事業資本改進計劃（Capital Improvements Program，CIP），金額超過8200萬美元，目標是將Lake Pleasant大道連接到機場。

台積電於2020年宣佈赴美國亞利桑那州鳳凰城設廠，最初計劃斥資120億美元，但因建廠成本不斷攀升，台積電已陸續加碼投資至400億美元，去年12月6日，台積電美國亞利桑那州晶圓廠擧行了首批機台設備到廠典禮。

去年移機典禮前，供應鏈便有消息傳出，台積電美國廠未來將會切入3奈米，預估2026年月產能將增至4萬片，並採取5奈米和3奈米混合生產模式。台積電創始人張忠謀也曾公開表示，將不排斥把一部分先進產能移到美國生產，也有可能將3奈米轉移至台灣以外地區，例如美國。

台積電 美國 機場

延伸閱讀

WSJ：美將不僅延長台積電三星在陸半導體業務的豁免期 甚至允許擴張

外界關注台美租稅協定 財政部：We are ready

三星呼籲美國製定政策 以解決半導體人才短缺問題

台積電、鴻海領軍衝 台股收漲68點續創1年多高點

相關新聞

WSJ：美將不僅延長台積電三星在陸半導體業務的豁免期 甚至允許擴張

華爾街日報12日報導，據美國商務部高級官員最近的發言顯示，美國政府計劃允許南韓與台灣的首要半導體製造業者維持且擴張在中國...

等換iPhone 15？ 這些理由讓果粉恐怕又得準備更深荷包

蘋果通常會在每年的秋季產品發表會推出新款iPhone，但基於幾個原因，今年的新機iPhone 15很可能將會漲價，想換機...

美國欲建新機場 以應對台積電新廠貨運需求

集微網消息，據科技新報報導，為應付台積電帶來的貨運需求，美國亞利桑那州皮奧利亞市（Peoria）已通過9.5億美元的暫定預算（tentative budget），打算在當地建造新機場。

精品業美國獲利敲警鐘

LVMH集團旗下較小型時尚品牌負責人托勒達諾（Sidney Toledano）在英國金融時報於5月底的奢侈品峰會活動上表示，若論高檔奢侈品，這個世界並不是只繞著美國和和中國大陸轉。

英富豪投資 看價格不看ESG

億萬富豪莫里斯（Ken Moelis）已把他在紐約知名地標廣場酒店（Plaza Hotel）的一處寓所，賣給同業。這間寓所擁有大理石打造成的浴室、12英尺高的天花板，以及曼哈頓中央公園一覽無遺的景致，價格比1,500萬美元的掛牌價低了近30%。

機搆：Q1前十大晶圓代工廠商營收全部下跌 三星跌幅最大

集微網消息，市調機搆TrendForce在最新報告中指出，受終端需求持續疲弱以及淡季效應加乘影響，2023年第一季度全球前十大晶圓代工廠商營收季跌幅達18.6%，約273億美元。榜單上全部廠商營收均下跌，三星跌幅最大，達36.1%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦