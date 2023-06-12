美國欲建新機場 以應對台積電新廠貨運需求

集微網消息，據科技新報報導，為應付台積電帶來的貨運需求，美國亞利桑那州皮奧利亞市（Peoria）已通過9.5億美元的暫定預算（tentative budget），打算在當地建造新機場。

科技新報引述azcentral報導指出，皮奧利亞市距離台積電廠區約10分鍾車程，5月份，皮奧利亞市議會核準撥款50萬美元，用於研究新建機場的可行性，並了解該機場工程所需的造價成本。

除了可行性研究外，皮奧利亞市議會通過的暫定預算還包括一項公用事業資本改進計劃（Capital Improvements Program，CIP），金額超過8200萬美元，目標是將Lake Pleasant大道連接到機場。

台積電於2020年宣佈赴美國亞利桑那州鳳凰城設廠，最初計劃斥資120億美元，但因建廠成本不斷攀升，台積電已陸續加碼投資至400億美元，去年12月6日，台積電美國亞利桑那州晶圓廠擧行了首批機台設備到廠典禮。

去年移機典禮前，供應鏈便有消息傳出，台積電美國廠未來將會切入3奈米，預估2026年月產能將增至4萬片，並採取5奈米和3奈米混合生產模式。台積電創始人張忠謀也曾公開表示，將不排斥把一部分先進產能移到美國生產，也有可能將3奈米轉移至台灣以外地區，例如美國。