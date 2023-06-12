瑞銀併瑞信 今完成交易

彭博資訊報導，瑞士信貸集團（Credit Suisse）執行長柯納（Ulrich Koerner）已對員工表示，瑞信被瑞銀集團（UBS）的收購案，將於本周一（12日）完成。這是市場預期的最早時間點，也象徵幾個月來的歐洲銀行業動盪落幕。

柯納上周五（9日）在發給員工的備忘錄說：「雖然周一（12日）將結束我們歷史上的這一章，但它也是一個新的、令人振奮未來的開始。」「對我們銀行而言，周一將是歷史性的一天；對瑞銀、瑞士和整個金融服務業來說，是個關鍵時刻。」

柯納在備忘錄中表示，他知道，這樁交易對瑞信員工的影響程度，仍存在許多問題，「在我們努力讓你儘快得到所需答案之際，周一在法律上完成收購，是下一個重要步驟。」

瑞銀執行長安思傑（Sergio Ermotti）上周五也已暗示，併購瑞信的作業可能在12日完成，為市場預估的最早時間點。當天稍早，瑞士政府同意為瑞銀出售瑞信逾500億瑞郎資產、所可能造成的損失，提供多達90億瑞郎（99.6億美元）的擔保。瑞信和瑞銀的發言人拒絕對此備忘錄置評。

瑞銀收購瑞信將成立一家歐洲銀行業的新巨頭。這象徵歐洲銀行業過去幾個月來令人擔憂的問題宣告落幕，因為陷入困境的瑞信在這段期間苦苦掙扎、無法再維持營運。