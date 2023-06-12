全球LNG爭奪戰打到2025

日本發布的2023年能源白皮書指出，受到俄羅斯入侵烏克蘭的影響，預估液化天然氣（LNG）供需在2025年前都將更緊俏，全球的LNG爭奪戰將持續下去，且價格在2030年前都無法回到俄烏戰前的水準。

日本政府指出，俄國入侵烏克蘭後，歐洲國家擴大進口非俄羅斯生產的天然氣，造成全球LNG供應吃緊，因為原本透過管線向俄國採購天然氣的歐洲國家，轉而從美國進口大量的LNG。德國天然氣進口價格已比俄烏戰爭開打前漲了近十倍，歐洲的電價也跟著飆漲。

歐洲的搶購也導致亞洲國家供應短缺。在俄烏戰爭前，亞洲國家是美國LNG的主要進口國。

日本政府在這份以能源安全保障、燃料價格高漲為主題的白皮書中研判，一直到兩年後的2025年為止，LNG的供需將更為緊迫，全球對LNG爭奪將會持續下去。

另一方面，由於2015年後各國為實現「脫碳社會」，持續減少對天然氣田等化石燃料的投資，致使LNG的全球產能無法大幅提升，無法因應目前增加的需求。