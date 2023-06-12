德財長拒加碼補貼英特爾

英國金融時報（FT）報導，德國財政部長林德納（Christian Lindner）已拒絕擴大補助英特爾在德國設廠的計畫，降低了雙方達成協議的希望。

英特爾計劃斥資170億歐元，在德國馬德堡興建晶圓廠，可取得68億歐元的政府支持，但現在該公司希望提高到約100億歐元，理由是能源和建築成本都增加。

林德納上周接受FT訪問時表示，他反對擴大支持英特爾建廠計畫，「預算沒有更多錢了」，「我們正試著鞏固預算，而非擴張」。這篇專訪11日刊出。

英特爾希望更多政府支持，已引發德國政府內部對立。社民黨的總理蕭茲和綠黨的經濟部長哈貝克據信都不排除擴大支持，且跡象顯示英特爾可能提高投資規模，也讓兩人感到振奮。

但德國一些經濟學家主張補貼是在浪費納稅人的錢。林德納屬於財政鷹派的自民黨，表示他「不是補貼的狂粉」，就算英特爾會提高計畫規模，也會抗拒擴大支持，「總理和經濟部必須表明這些額外資金的來源」。

德國經濟部本月表示，英特爾建廠計畫雖是政府的「高度優先」，但「補貼都是納稅人付的，所以我們…得要謹慎權衡」。英特爾拒絕評論林德納的說法，只表示「有一段成本差距，我們正與政府合作商討如何縮小」這個差距。

林德納已發現有200億歐元的資金落差，打算要求國防部以外的所有部會，都要對明年支出設定上限、並敦促節省資金。