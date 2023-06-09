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莫迪會見OpenAI執行長：AI在印度潛力龐大

中央社／ 新德里9日專電
印度總理莫迪昨天會見聊天機器人ChatGPT研發公司OpenAI執行長阿特曼印度總理莫迪。法新社資料照
印度總理莫迪昨天會見聊天機器人ChatGPT研發公司OpenAI執行長阿特曼印度總理莫迪。法新社資料照

印度總理莫迪昨天會見聊天機器人ChatGPT研發公司OpenAI執行長阿特曼，會後推文表示人工智慧在印度潛力龐大，歡迎可加速數位轉型的所有合作。

阿特曼（Sam Altman）今天在推特發文說，他與莫迪（Narendra Modi）討論印度的科技生態系，以及印度如何從人工智慧（AI）獲益。

莫迪隨後轉貼阿特曼的推文，表示AI在印度被用於強化科技生態系的潛力龐大，特別是在年輕族群之中，印度歡迎所有可以加快印度數位轉型的合作。

根據印度總理辦公室今天的新聞稿，兩人是於昨天會面。

阿特曼目前正在進行6國訪問行程，除了印度之外，還包括以色列、約旦、卡達、阿拉伯聯合大公國和韓國。

印度財經媒體「經濟時報」（The Economic Times）7日與阿特曼舉行一場座談會。面對AI是否造成大批勞工失業的提問，阿特曼回應，部分工作確實會被取代，但新的工作也會應運而生，勞工市場可在兩個世代之內適應改變。

部分印度公司開始實驗性應用ChatGPT，人力資源專家認為，這款AI聊天機器人對就業市場的效應，可能在6至12個月內顯現，但未必會造成失業潮。

另外，由於許多科技專家對於AI的發展速度感到憂心，阿特曼也在這場對話中重申，他的公司目前還沒有開始訓練GPT-5，也就是目前最新語言模型GPT-4的下一代系統。

阿特曼說，目前距推出GPT-5還有很長的一段路要走，當務之急是如何進行AI風險管控。

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