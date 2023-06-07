快訊

健保去年五大指示用藥 高達一千多萬人吃過「這藥」

下周迎梅雨旺盛期還恐致災？氣象局：6月中會有一波明顯降雨

脫險不脫鉤！花旗CEO加入馬斯克 外企高層接連登「陸」

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
花旗集團執行長范潔恩（Jane Fraser）本周加入馬斯克等眾多外企執行長的行列，訪問北京，並拜會財金官員。圖為她5月1日參加Milken Institute Global Conference的檔案照。路透
花旗集團執行長范潔恩（Jane Fraser）本周加入馬斯克等眾多外企執行長的行列，訪問北京，並拜會財金官員。圖為她5月1日參加Milken Institute Global Conference的檔案照。路透

花旗集團執行長范潔恩（Jane Fraser）本周訪問北京，加入馬斯克等眾多外企執行長行列。儘管美中地緣政治緊張局勢加劇，外國執行長仍絡繹不絕前往解封後的中國大陸。

大陸國家金融監督管理總局7日聲明表示，范潔恩在和局長李雲澤會面的過程中，表達了對大陸經濟和金融發展的信心，並承諾會繼續擴大大陸國內業務。她也在6日會見人民銀行（央行）副行長，討論國際金融市場的局勢。

這趟訪問使她成為近幾周來最新一位出訪大陸的外國企業大咖。近幾個月來訪問大陸的外國執行長，包括特斯拉馬斯克、高盛蘇德巍、蘋果庫克、英特爾基辛格、通用汽車巴拉、黑石集團蘇世民和摩根大通的戴蒙等人。

路透指出，其中一個值得注意的共同點是：這些執行長很少在公開場合討論他們的訪中之旅。就連以在推特上活躍發言聞名的馬斯克也異常沉默，他在訪中期間沒發過任何一次推文，只在離開後發的兩則推文中提到過這趟旅行。

一些商會和貿易協會的資深員工表示，鑒於美中政治和貿易緊張惡化到數十年來最低水準，這些外國執行長對大陸之行所言甚少，可能是出於謹慎。大陸對國家安全的提高重視，讓許多外國企業不確定自己會在哪裡踩到法律紅線。

儘管如此，在經過三年嚴格的防疫限制阻礙入境後，外國執行長們似乎急著了解大陸目前的情況。

政治風險諮詢公司China Strategies Group總裁強生說，這是因為這些企業若想在大陸營運，就得對大陸市場展現出足夠的承諾。但他們同時又不能導致與美國政府間關係緊張，是一項非常艱難的任務。

這些外企執行長在大陸時僅有的少數發言，也都與美國總統拜登立場一致，也就是不尋求美國和大陸脫鉤。

大陸外交部引述馬斯克的話指出，他反對美中經濟脫鉤，並稱兩國為「連體嬰」。摩根大通執行長戴蒙上周也在表示，他贊成東西方「脫險」（de-risking），而不是脫鉤。

亞洲協會政治研究所國際安全和外交副總裁羅素說，脫險和脫鉤之間有著一個微妙但重要的差別，那就是重點在於管控對大陸倚賴的風險，而非讓世界分裂成兩個相互競爭的區域。

馬斯克 美國 花旗

延伸閱讀

風吹草低不只見牛羊 馬斯克與這國商討電動車投資事宜

特斯拉上海超級工廠 交車年增142%

馬斯克透露：中國大陸將推出人工智能管制法規

首談中國行 馬斯克：北京擬推新規監管人工智慧

相關新聞

脫險不脫鉤！花旗CEO加入馬斯克 外企高層接連登「陸」

花旗集團執行長范潔恩（Jane Fraser）本周訪問北京，加入馬斯克等眾多外企執行長行列。儘管美中地緣政治緊張局勢加劇...

北京力挺莫斯科 中俄5月貿易額創俄烏戰爭後新高

根據中國海關總署今天公布的數據，隨著北京加強對被制裁盟友俄羅斯的支持，中國與俄國間的貿易總額在5月飆升至莫斯科當局對烏克...

一天生出貝佐斯旁的奧斯卡座位！他出身平凡如何成為全球0.003％富人最強買手？

想當他的客戶，你必須身價超過3千萬美元（約合新台幣9億2千萬元）、是只占世界0.003％的超級有錢人。他的專業技能，將幫你「買到想要的東西」。

ChatGPT爆紅後...OpenAI是否打算上市？執行長回應了

近來因推出聊天機器人ChatGPT而爆紅的OpenAI公司執行長奧特曼表示，目前暫無明確的上市計畫，他說公司本身的怪異結...

這不是愛麗兒！「小美人魚」中、韓票房慘遭滑鐵盧 種族議題續延燒

「這是不是我心中的愛麗兒（小美人魚的名字）！」真人版電影《小美人魚》票房在中國與韓國慘遭滑鐵盧，因為女主角由非裔演員擔綱，引發兩國觀眾不滿。但媒體分析師德加拉貝迪表示，該電影在其他亞洲市場表現良好...

風吹草低不只見牛羊 馬斯克與這國商討電動車投資事宜

根據蒙古政府的聲明，蒙古總理奧雲額爾登6日與特斯拉執行長馬斯克舉行視訊會議，協商在電動車產業的投資與合作。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦