蘋果WWDC 透露正「惦惦」務實精進AI效能

在微軟、Google及新創公司等都在吹捧生成式人工智慧（AI）技術之際，蘋果今年全球開發者大會（WWDC）的發表內容顯示，這家全球市值最高的科技業者並未缺席這場AI競賽，只是選擇「惦惦」務實地不斷新增功能。

CNBC報導，蘋果這場發表會最吸引人目光的，或許是Vision Pro頭戴裝置，但蘋果同時也發表好幾項重大的AI功能，包括改善iPhone的文字輸入自動校正（autocorrect）功能，背後的基礎為機器學習技術的transformer語言模型－這種語言模型正是支撐ChatGPT的相同技術。

蘋果表示，新的自動校正功能甚至還能從用戶輸入的文字與類型中學習。蘋果軟體主管費德納吉說：「在你只想輸入髒話的時候，嗯，鍵盤也會學習。」他用了「ducking」這個字自嘲，因為iPhone自動校正功能很常用很沒邏輯的「ducking」這個字，替代一個很常見的髒話。

OpenAI的ChatGPT用戶數或許在推出兩個月後觸及1億人，但iPhone用戶卻有10億人，給予蘋果改善功能的莫大優勢。

相較於其他對手都正用伺服器農場、超級電腦等裝置打造更大的模型，蘋果希望AI模型在其裝置上運作，新的自動校正功能尤其令人印象深刻，因為是在iPhone上運行，而ChatGPT等模型需要許多昂貴的繪圖晶片（GPU）同時運作。

裝置內AI也避開許多雲端AI服務所面臨的數據隱私問題，同時正因為模型是在iPhone運作，蘋果也不需要蒐集那麼多數據。這也與蘋果嚴格管控自家硬體緊密相關。蘋果每年都會堆疊新的AI電路和GPU在其晶片上，而且掌控整體晶片架構，得以適應新的功能調整。

蘋果不太喜歡討論「人工智慧」這四個字，而是比較常談到「機器學習」或簡單討論這項技術所促成的功能，但其實這項功能背後的技術很「酷」。

其中一個例子，是藍芽無線耳機AirPods Pro會在用戶對話時，自動關閉降噪。蘋果並未形容這是一個機器學習功能，但這是個很難解決的問題，解決方案正是根據AI模型。

另一個例子是iPhone能從許多照片中認出用戶的寵物、而不是其他狗或貓，把所有用戶的寵物照片集中到一個資料夾內。