頭戴裝置尚欠大眾市場 蘋果仍豪賭向Meta下戰帖

蘋果今天推出Vision Pro擴增實境（AR）頭戴裝置，欲以這個售價新台幣10萬元的裝置，在一個目前還未能吸引電玩玩家和科技迷以外人士的市場中，挑戰臉書母公司Meta。

綜合路透社和法新社報導，Vision Pro售價3499美元（約新台幣10.7萬元），比Meta混合與虛擬實境裝置產品線中最貴的機種還要高個3倍多。

這個裝置一來將考驗著一個設備百百種，卻還未在消費者間引發太多共鳴的市場；二來則將讓蘋果與社群媒體臉書（Facebook）母公司Meta之間，從多年來在用戶隱私、開發者平台控制等議題的衝突，走入直接競爭的關係。

資產管理公司Wedgewood Partners投資長羅爾夫（David Rolfe）說：「口袋深、熱衷科技的早期採用者將成群去買Vision Pro，但要對偌大蘋果產生任何實質影響，仍需數年光景。」

羅爾夫表示，頭戴裝置雖還沒有大眾市場，VisionPro技術功力仍值得肯定。他說：「蘋果Vision Pro讓我想起個人電腦革命最早期的那段時日。個人電腦花了許多年才成為主流商品，Vision Pro也將如此。」

科技企業迄今都難以將虛擬實境頭戴裝置推廣給更多愛好者，尤其是當他們連口罩都戴不住。

為了克服這道阻力，Vision Pro與Meta裝置最大的不同，在於蘋果裝置的外部顯示器也能讓外界的人看到使用者的雙眼。

使用者完全沉浸在虛擬世界時，外部螢幕會變暗；但當有人靠近，頭戴裝置會向使用者和外部人員展示彼此。這與Meta裝置所展示的基本外部世界影片資訊相比，不啻為擴增實境的一項進步。

蘋果的這個裝置明年初在美國推出，2024年稍晚會在更多國家登場。

除了Meta，索尼集團公司（Sony Group Corp）、字節跳動（ByteDance）旗下的Pico也都在製作虛擬實境裝置。

市場研究暨分析機構「國際數據資訊」（IDC）指出，去年，所有這些企業共賣出880萬台的頭戴裝置。