快訊

太狂了！ 台大明畢典邀輝達黃仁勳致詞 人已在台灣還逛夜市

韓亞客機「逃生門高空中彈開」！6人呼吸困難 疑是乘客誤觸

5億高中生命案！賴翁子女千字聲明 陸籍母親律師這樣說

福特電動車 明年可在北美使用特斯拉充電站

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
福特電動車車主明年春季開始將能在北美地區使用特斯拉充電站。美聯社
福特電動車車主明年春季開始將能在北美地區使用特斯拉充電站。美聯社

福特汽車（Ford）25日表示，已與同業特斯拉（Tesla）達成協議，福特電動車車主明年春季開始將能在北美地區使用特斯拉超級充電站的逾1.2萬支充電樁。

福特汽車執行長法利（Jim Farley）和特斯拉執行長馬斯克是在推特Space聊天室的線上直播中，共同宣布這項協議。

福特電動車車主將需要特斯拉開發的轉換接頭與啟動的軟體整合，才能在特斯拉的V3超級充電站充電，並透過FordPass或Ford Pro Intelligence支付費用，明年春季起E-Transit、Mustang MacH-E及F-150 Lightning將從這項協議受惠。

福特之後生產的電動車，將會改採特斯拉所擁有的充電標準，預定2025年開始，福特新車車主就不必再使用轉接器，能直接利用特斯拉充電樁。福特並未揭露這項協議的財務細節。

馬斯克說：「我們不希望特斯拉充電站像個圍起牆來的花園，而是支持整體運輸的電動化與永續發展。」法利則說，「我們喜歡（特斯拉充電站）地點，也愛它的可靠性與便利性。」

這兩家競爭對手攜手合作，顯示福特是首家接受特斯拉專有充電標準的主要汽車製造商，共用特斯拉在美國的高速超級充電站網路，從而擴張福特在北美充電網的快速充電站數量一倍。特斯拉去年11月宣布，將向其他車廠和充電網路營運商開放自家充電設計。

法利25日稍早在摩根士丹利的一場論壇上提到車廠間的合作。他說，「在基礎建設層面，我想汽車公司之間有些合作空間，對我們而言，這完全不自然。」他說，他認為需要有個開始，跨出合作的第一步，並舉例表示各牌電動車有多種不同充電插頭，「非常荒謬」。

對於福特怎麼看電動車市場競爭，法利表示，福特將中國大陸電動車廠視為主要競爭對手，而不是通用汽車（GM）或是豐田汽車（Toyota）。他稱讚中國大陸擁有一些最佳的電池技術，在電動車生產占據主導地位，點名比亞迪、吉利、長城、長安、上汽是中國大陸車廠的「優勝者」。

法利認為，福特汽車需要以獨特的品牌定位或降低成本，才能擊敗中國大陸車廠。福特今年2月已宣布投資35億美元與中國大陸寧德時代合作，於美國密西根州設立電池廠，以期降低電池成本。

福特 特斯拉

延伸閱讀

不必再使用轉接器　Ford電動車2024年起可直接使用特斯拉超充站！

普利司通為特斯拉和Ford Mustang Mach-E推出全新EV專用輪胎

IDC 2022全球電動車市場達到近1100萬輛 滲透率14%

爆乳女車主開特斯拉加油被瘋狂嘲諷 她不在乎：我年收1958萬讓別人嫉妒

相關新聞

美FDA准了 馬斯克旗下大腦晶片將展開人體試驗

美國富豪馬斯克旗下新創大腦晶片公司Neuralink今天表示，他們已獲美國食品暨藥物管理局（FDA）批准執行大腦晶片的人...

福特電動車 明年可在北美使用特斯拉充電站

福特汽車（Ford）25日表示，已與同業特斯拉（Tesla）達成協議，福特電動車車主明年春季開始將能在北美地區使用特斯拉...

Micro LED新戰隊／救世主又來了，蘋果Apple Watch助攻，Micro LED可望衝一波？

蘋果身為引領消費性電子潮流的科技大廠，其所採用的顯示技術向來動見觀瞻。根據外電報導，蘋果可望在2024年底將 Micro LED 顯示器導入自家產品中，首款搭載 Micro LED 顯示器的產品將會是 Apple Watch Ultra，市場正等待蘋果吹響Micro LED衝鋒的號角。

全球化走向慢球化3／IMF區分全球化五階段 已進入高原期

國際貨幣基金（IMF）研究人員指出，過去數十年間起伏的全球化進展，在金融海嘯爆發的15年後，進入高原期；這個最新時代的全球化情況，常被稱為「慢球化」（slowbalization）。

難敵消費者縮手逆風！好市多上季財報不如預期

在消費者縮減開支的大趨勢下，美國量販店巨擘好市多（Costco）上季獲利與營收都不如預期，美國同店銷售也下滑。

馬斯克腦機介面公司Neuralink 獲FDA核准進行人體試驗

億萬富豪馬斯克旗下的神經科技和腦機介面公司Neuralink在25日表示，美國食品藥物管理局（FDA）已經批准Neura...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦