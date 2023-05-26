福特電動車 明年可在北美使用特斯拉充電站

福特汽車（Ford）25日表示，已與同業特斯拉（Tesla）達成協議，福特電動車車主明年春季開始將能在北美地區使用特斯拉超級充電站的逾1.2萬支充電樁。

福特汽車執行長法利（Jim Farley）和特斯拉執行長馬斯克是在推特Space聊天室的線上直播中，共同宣布這項協議。

福特電動車車主將需要特斯拉開發的轉換接頭與啟動的軟體整合，才能在特斯拉的V3超級充電站充電，並透過FordPass或Ford Pro Intelligence支付費用，明年春季起E-Transit、Mustang MacH-E及F-150 Lightning將從這項協議受惠。

福特之後生產的電動車，將會改採特斯拉所擁有的充電標準，預定2025年開始，福特新車車主就不必再使用轉接器，能直接利用特斯拉充電樁。福特並未揭露這項協議的財務細節。

馬斯克說：「我們不希望特斯拉充電站像個圍起牆來的花園，而是支持整體運輸的電動化與永續發展。」法利則說，「我們喜歡（特斯拉充電站）地點，也愛它的可靠性與便利性。」

這兩家競爭對手攜手合作，顯示福特是首家接受特斯拉專有充電標準的主要汽車製造商，共用特斯拉在美國的高速超級充電站網路，從而擴張福特在北美充電網的快速充電站數量一倍。特斯拉去年11月宣布，將向其他車廠和充電網路營運商開放自家充電設計。

法利25日稍早在摩根士丹利的一場論壇上提到車廠間的合作。他說，「在基礎建設層面，我想汽車公司之間有些合作空間，對我們而言，這完全不自然。」他說，他認為需要有個開始，跨出合作的第一步，並舉例表示各牌電動車有多種不同充電插頭，「非常荒謬」。

對於福特怎麼看電動車市場競爭，法利表示，福特將中國大陸電動車廠視為主要競爭對手，而不是通用汽車（GM）或是豐田汽車（Toyota）。他稱讚中國大陸擁有一些最佳的電池技術，在電動車生產占據主導地位，點名比亞迪、吉利、長城、長安、上汽是中國大陸車廠的「優勝者」。

法利認為，福特汽車需要以獨特的品牌定位或降低成本，才能擊敗中國大陸車廠。福特今年2月已宣布投資35億美元與中國大陸寧德時代合作，於美國密西根州設立電池廠，以期降低電池成本。