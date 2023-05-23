台積電ADR跌0.9% 較台北交易溢價6%

台積電ADR周一下跌0.9%，收在91.72美元，較台北交易溢價6%。費城半導體指數同日上漲0.4%。

美國股市周一收盤漲跌互現，那斯達克綜合指數受Alphabet和Meta Platforms提振上漲，標普500指數接近平盤，投資人在新一輪提高美國債務上限的談判之前避免大舉押注。

標普爾500指數微漲0.02%，收報4,192.63點；那斯達克綜合指數漲0.5%，至12,720.78點，收在2023年以來最高；道瓊工業指數跌140.05點，跌幅0.4%， 收在33,286.58點。

台灣加權股價指數周一小漲5.97點，收在16,180.89點，台積電0.2%收在531.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 114.44 +1.22 110.00 4.03

中華電 CHT 124.59 -1.53 125.50 -0.72

台積電 TSM 562.79 -0.93 531.00 5.99

聯電 UMC 48.41 -2.35 48.90 -1.00

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據