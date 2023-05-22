英偉達將用Grace CPU建設超級計算機 與英特爾／AMD競爭

集微網消息，據路透社5月22日報導，英偉達周一表示，將在英國布里斯托大學建造一台新的超級計算機，名為 Isambard 3，僅僅使用英偉達自家的Grace CPU芯片，沒有用到GPU。這一計劃的目的是嘗試與英特爾和AMD競爭，搶佔服務器CPU市場。

目前英偉達一直在GPU領域處於全球第一，今年ChatGPT帶來的人工智能風潮，更是促進了英偉達的銷量。英偉達自研的CPU名為Grace，其採用ARM架構，搭載NVLink-C2C技術，可提供144個Arm Neoverse V2核心和1 TB/s的內存帶寬。

官方表示，NVIDIA Grace是首款支持ECC LPDDR5X內存的服務器CPU，其內存帶寬為當今常規服務器內存的2倍，能效高達後者的10倍。該產品的架構十分適用於AI訓練、推理等運算。

據報導，在英國建造的Isambard 3計算機將由英國研究人員與惠普HPE共同打造。英偉達加速計算總經理兼副總裁Ian Buck表示，整個系統的運行功率為270千瓦，無論性能還是能效，都將是上一代Isambard 2的六倍。