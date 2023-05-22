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韓媒：夏普退出蘋果iPhone 16相機模塊供應鏈

集微網／ 集微網

集微網消息，日本的夏普目前沒有參與蘋果為iPhone 16系列開發相機模塊的項目。該公司的缺蓆意味著它已經退出蘋果iPhone 16系列相機模塊的供應鏈。

據韓媒The Elec報道，夏普一直是蘋果的第二大攝像頭模組供應商，僅次於競爭對手LG Innotek。但在2021年9月，由於疫情導致夏普越南相機模組工廠停產，自那以後，夏普高端機型的供應持續下降。

消息人士稱，LG Innotek目前是iPad和iPhone 3D飛行時間模塊的主要供應商，在蘋果相機模塊供應鏈中佔有超過70%的市場份額。LG Innotek也將成為蘋果公司計劃在今年推出的iPhone 15 Pro Max上的折曡變焦相機模塊的主要供應商。

該報道指出，夏普的退出意味著蘋果衹剩下三家主要的相機供應商：LG Innotek、富士康和高偉電子。

近日知名果鏈分析師郭明錤也透露，夏普可能會退出iPhone 16的CCM（攝像模組）供應鏈，現有CCM供應商包括LG Innotek、鴻海與高偉電子均將受益。郭明錤認為，相比之下，高偉電子受益程度高於LG Innotek與鴻海，原因在於立訊為夏普CCM業務的潛在收購方，若成真將顯著增加對高偉電子的訂單，此外，高偉電子營收規模相對較小，業勣邊際變化更為明顯。

（校對/王雲朗）

疫情 日本 越南

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