避險基金巨頭柯恩看AI將為市場帶來推波「巨浪」
億萬富豪投資家柯恩（Steve Cohen）表示，投資人過於擔心市場低迷，認為太過關注美國經濟陷入衰退的可能性，反而可能錯失人工智慧（AI)帶來的「巨浪」。
在Citi Field一場私人活動上聽到柯恩談話的人向彭博透露，這位避險基金 Point72 資產管理創辦人說：「我現在預言──接下會往上走。」他說：「我確實非常樂觀。」
現年66歲的柯恩表示，AI領域的蓬勃發展可望創造新的就業機會。
這位億萬富豪也說，他擔心「會被取代的工作類型」，但廣泛而言，他預料利潤會有所提升，這將減輕聯準會（Fed）進一步升息以遏制通膨的壓力，進而提振市場。
多位避險基金界大咖也同樣對AI相當樂觀。Duquesne家族辦公室創辦人朱肯米勒（Stan Druckenmiller）和Maverick Capital 創辦人Lee Ainslie均在第季增持AI概念股輝達（Nvidia）。
朱肯米勒上周在2023年Sohn投資會議上說：「AI已真正落實，可能跟網際網路一樣有影響力。」
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