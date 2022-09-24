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Costco會員年費要調漲？財務長透露可能時間點

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
受到通貨膨脹加劇影響，好市多（Costco）過去一年調高許多商品的價格，現在連會員年費都有可能在明年1月漲價。法新社
受到通貨膨脹加劇影響，好市多（Costco）過去一年調高許多商品的價格，現在連會員年費都有可能在明年1月漲價。法新社

受到通貨膨脹加劇影響，好市多（Costco）過去一年調高許多商品的價格，現在連會員年費都有可能在明年1月漲價

商業內幕報導，好市多財務長加蘭提（Richard Galanti）22日在季度電話會議上表示，好市多慣例是每5年到5年半調整一次會員年費，而上一次調整費用是在2017年6月，「再加上5年7個月，大概就是2023年的1月。」

但加蘭提強調，並非明年1月就一定會調漲，目前還沒到漲價的地步，「但在某個時間點我們就會這麼做，這只是時間問題，不是『會不會漲價』的問題。」

由於原物料價格上漲，好市多最近調高熟食區一些產品的價格，像是烤雞、鬆餅和可頌等，但加蘭提保證，好市多最知名的「熱狗堡加飲料」組合，暫時不會漲價。

好市多 漲價

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