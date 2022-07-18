【專家之眼】我真傻：竟然相信比爾蓋茲捐出所有財富

有「慈善家」之稱的美國富豪比爾蓋茲日前表示，他計畫把所有資產捐給他與前妻創辦的「比爾及梅琳達蓋茲基金會」。此話一說，臺灣媒體紛紛報導，無不稱頌其善行。例如今週刊的標題是「比爾蓋茲3.4兆資產全要捐出去！說到做到」。還有個媒體的標題是「震撼彈！比爾蓋茲宣佈：『捐出所有財富、退出全球富豪榜！』」問題是，他捐給窮人還是捐給自己？而這種「捐」跟我們所認知的「捐」是同一概念嗎？

在我們的認知裡，「捐」這個字是把原本屬於自己的金錢或物品無償送給別人。那麼，比爾蓋茲所捐出的錢不再屬於自己了嗎？蓋茲及其後代不再是這筆資金的實際管理人以及最終受益人嗎？事實上，這筆錢是捐給自家的基金會，即「比爾及梅琳達蓋茲基金會」，這筆錢如何使用還是自己決定，這筆錢的最終受益人還是自己或其指定的家人。換言之，蓋茲只是把錢從自己的左口袋換到右口袋而已，錢沒有離開過自己。

捐出所有財富，這有違人之常情，必有貓膩。如果是個案式的1、2人，那麼，這可以理解，畢竟在一個群體當中，少數1、2個無私的人，像是武訓，還是會有的。但如果是一大群人，而且這些人的共同特點還都是大富豪，且集中在美國，而非常態分配式的分佈在世界各地，這事顯然就有蹊蹺了。為什麼蓋茲這麼「慈善」，要捐出所有他的財產呢？

第一，省下天價的遺產稅。美國遺產稅最高稅率40％。以蓋茲的身價3.4兆台幣（1140億美元）來算，如果，他不做「慈善」的話，他將繳給美國聯邦政府（還不包括要繳給所在州政府大約16％的遺產稅）1.36兆台幣。如果他做了「慈善」，把他名下的錢「捐」給某個慈善基金會，通常是冠自己名字的基金會，這筆遺產稅全部可以省下來。因為，在他名下，他的遺產是0，既然是0，還繳什麼遺產稅呢！

第二，基金會的收入免稅。根據美國稅法4942條的規定，慈善基金會每年必須用掉其資產總額中的5%，至於用在什麼地方，卻是不管的，獲得的收益也不需繳稅。相反的，如果是一般的營利公司，例如微軟或蘋果，一旦盈利，則一律要繳21％的公司所得稅。請問，同樣是賺錢，企業要繳21％的所得稅，而只要以「慈善」之名成立一個基金會，賺再多都能免稅，你會選擇哪一種方式？

第三，自己就是國王，還能世襲。慈善基金會由出資者掌握所有的權力，並決定組織的發展方向，形成一個不受任何拘束的獨立王國，做了什麼，沒有人知道；錢要怎麼用，政府管不了。以資產518億美元的蓋茲基金會來說，蓋茲的基金會大力贊助了推動基改的非洲農業技術基金會，也投資了惡名昭著的孟山都公司。而石油大王洛克菲勒的基金會，也已傳承了六代，董事會及高管不是家族的人就是親信。

第四，子孫念名校不用走後門：慈善基金會每年至少要以其資產總額的5％從事「慈善」，從中「捐」出一點點錢給哈佛、耶魯，就能換來後代子孫的入學資格，這不是很划算嗎？但是，這對窮孩子公平嗎？在《錄取的價碼(The Price of Admission)》一書中，普立茲獎得主高登(Daniel Golden)告訴我們，富豪為了確保後代永居統治地位所使用的一種方法：捐款。富豪捐款給名校，名校則投桃報李錄取其子弟。

第五，贏得美名以暗渡陳倉：一聽到主流媒體報導，某富豪又捐了幾百億美元，又做了多少好事，再加上媒體本身也通常是富豪豢養或投資的，自然對富豪大大誇獎一番，致使我自慚形穢，完全不去查證：這筆資金的流向，又是誰在掌管這筆錢，究竟有哪些人因為這筆捐款的用途而受害。沒錯，你沒看錯，我說的的確是「受害」，而非「受益」。

第六，固化階層、打擊中產：根據美國財政部的估算，因為慈善基金會等在稅務上的減免，導致美國稅收大額短少，例如在2014年估計短少516億美元。這就是說，原本是富豪該承擔的擔子，因為法律的不正當性，反而轉嫁到社會的中產階層，而非窮人，因為窮人根本負擔不起反而需要國家救濟。

第七，反而賺更多錢：基金會的錢是可以用來投資的。例如FB創辦人的慈善基金會就以推動癌症治療為名，投資了很多生醫公司，回報豐厚。此外，捐贈者還享有20%的個人稅收抵扣，五年內有效。因此，成立基金會的好處，遠超那5％的「慈善」支出，何況，所謂的「慈善」還不必然是真慈善。

第八，影響政局：基金會與美國政壇有著千絲萬縷、外人難以探究的關係。基金會本身具有多重功能，其中之一就是智庫的功能。既然是智庫，就需要研究人員。嚴格來講，這些研究人員（包含管理階層）全都是富豪的下屬，既然是下屬就有幫主人解決問題的義務，而富豪也必然會推薦他的人進入政府。例如單單洛克菲勒基金會就產生過三位美國國務卿。換言之，基金會扮演了政府與富豪之間的傳達角色，至於是誰傳給誰，那還用講嗎！

綜上，在美國，「捐」錢給「慈善基金會」有如此巨大的利益，這就是為什麼比爾蓋茲、洛克斐勒、福特、卡內基、祖克伯、索羅斯等爭先恐後大捐特捐的原因了，就這麼簡單。

7月15日，比爾蓋茲在推特上說：「金錢對我已無用」、「我有義務回饋社會」，你是相信他的話還是我的分析呢？