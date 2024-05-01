3歲女兒堅稱「房間有怪物」 敲開牆壁驚見「6萬隻蜜蜂」嚇壞人

美國北卡羅來納州夏洛特一處農莊，有一名3歲女孩經常向父母抱怨房間「有怪物」，家人起初以為女兒卡通看太多，後來才驚覺女孩的房間牆內竟藏著超大蜂窩，估計約有6萬隻蜜蜂。

BBC報導，馬西斯-克拉斯（Ashley Massis Class）的3歲女兒塞勒（Saylor Class）一直抱怨房間牆內「有怪物」，但由於女兒不久前才看了皮克斯電影《怪獸電力公司》，因此她認為孩子只是受到電影影響，並沒有太在意，因此晚上只交給她一瓶水，謊稱是「怪物噴霧劑」，要她把怪物趕走。

但接下來幾個月內，塞勒依然堅稱房間內有怪物，馬西斯-克拉斯也注意到有幾隻蜜蜂進出閣樓和煙囪附近，隨後才驚覺原來塞勒口中的怪物其實就是「蜜蜂」，於是聯絡養蜂人幫忙處理，對方檢查後告知這個蜂巢非常巨大，閣樓的地板甚至也被侵蝕。

馬西斯-克拉斯說，養蜂人使用熱像儀探測後，發現蜂巢藏在牆壁內，整面牆有相當大的熱源感應，「跟耶誕樹一樣亮」，之後養蜂人把牆壁砸開，蜂群「就像恐怖電影一樣」瞬間湧出，最後清出約5萬5000至6萬5000隻蜜蜂，以及45公斤的蜂巢。

養蜂人指出，蜜蜂應該至少在牆壁後花了8個月，才建造出如此龐大的蜂巢。

馬西斯-克拉斯估指出，這群蜜蜂也損壞了房子的牆壁及電線等，而房屋保險不會承保任何與蟲害有關的賠償，初估損失逾2萬美元（約新台幣65萬元）。