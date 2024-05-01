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OL愛美偷整形「全公司都知道了」 急尋洩密者意外找出兇手是她

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本OL整形原先不肯透露，但卻因為自己喝醉洩漏秘密。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage
一位日本OL整形原先不肯透露，但卻因為自己喝醉洩漏秘密。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage

有些人愛美會去整形，然而卻也可能擔心被說閒話，因此不願公開透露自己去整形的事情。不過紙終究包不住火，有時越是想把守秘密，越是容易洩漏。近來日本媒體，就有這麼一則有趣的案例。

根據日本媒體「ftn-fashion trend news-」報導，一位化名A小姐的OL，職場裡有一位年比她資深，年紀大她十歲以上的女前輩K。K前輩由於年紀到了，因此開始出現法令紋，於是愛美的她，決定偷偷跑去打玻尿酸，並且死守這個秘密。

然而有一次職場聚餐，K前輩在三杯黃湯下肚後，開始失去控制，竟然在沒人特別詢問的情況下，當著20多位同事的面前，自己公開了打過玻尿酸的秘密。甚至還詳細說明是去哪個醫院，花了多少錢，醫師長得帥不帥這些細節。A小姐雖然一度想要勸阻K前輩，但卻徒勞無功。

由於喝得太醉了，使得K前輩事後完全沒有記憶。結果到了隔天，有其他同事跑來跟K前輩請教，說自己也考慮要打玻尿酸，讓她非常訝異，自己整形的事情怎麼會被公司的人知道，甚至還懷疑是不是A小姐洩漏的。在A小姐的解釋下，才知道自己原來聚餐時不小心坦白一切。雖然秘密被他人知道，還錯怪了A小姐，不過因為整形本身也不是什麼壞事，最後也沒有鬧出大問題。

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整形 日本

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