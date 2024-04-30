女兒橋邊餵魚失足跌落池塘！母即落水救人 1舉動被讚臨危不亂

綜合外媒報導，事發於馬來西亞八打靈再也市（Petaling Jaya），當時母親與其2名女兒在公園橋邊以麵包餵魚，小女兒顯得非常興奮，母親便不時拉着她的手，提醒她要小心，不料大女兒後來卻失平衡跌落池塘。母親見狀立即跳下水，右手拉起女兒，此時拿着一大袋的麵包的左手，還放在橋邊上，麵包滴水不沾，女兒也隨即在母親幫助下回到岸邊。幸好池塘水位不算太深，下水的母親和女兒均平安無事。

該段影片很快就在網上廣被流傳，不少人大讚母親臨場反應，「另一隻手還拿著麵包，這就是母親的力量，同步處理多個事件」、「很快的反應和行動力」、「她還是一直笑着，如果是我的話都嚇壞了」、「做得好，向她致敬」、「她母親是唯一一個沒有惶恐大叫的，厲害」、「幸好池塘不深」。

延伸閱讀：

勇！2童失足墮冰冷池中 77歲退伍老兵跳落水救起：多老都要救人

救人英雄！驚見3歲童5樓露台墮下 男子奇蹟接住：只是做該做的事

住宅大火鄰居徒手爬窗救被困女孩 網民：要認契爺 救人英雄咁講

文章授權轉載自《香港01》