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女兒橋邊餵魚失足跌落池塘！母即落水救人 1舉動被讚臨危不亂

香港01／ 撰文／朱利安
1名母親帶著2名女兒到公園遊玩，並買了麵包到池塘邊餵魚，不久卻發生意外。圖／翻攝自《香港01》
1名母親帶著2名女兒到公園遊玩，並買了麵包到池塘邊餵魚，不久卻發生意外。圖／翻攝自《香港01》

帶小孩外出遊玩，切記注意孩子安全。近日網路上流傳一段影片，顯示一名母親帶著2名女兒到公園遊玩，並買了麵包到池塘邊餵魚，其中一女兒卻不慎失去平衡跌落池塘，母親見狀隨即下水救人，所幸池塘水位不深，母親一手拉起女兒回到橋邊，兩人均平安無事。不過，影片被瘋傳後，有網友就注意到母親下水救人時，還不忘手中的一袋麵包，左手全程不沾水，大讚她臨危不亂，笑言「這就是母親的力量」。

綜合外媒報導，事發於馬來西亞八打靈再也市（Petaling Jaya），當時母親與其2名女兒在公園橋邊以麵包餵魚，小女兒顯得非常興奮，母親便不時拉着她的手，提醒她要小心，不料大女兒後來卻失平衡跌落池塘。母親見狀立即跳下水，右手拉起女兒，此時拿着一大袋的麵包的左手，還放在橋邊上，麵包滴水不沾，女兒也隨即在母親幫助下回到岸邊。幸好池塘水位不算太深，下水的母親和女兒均平安無事。

該段影片很快就在網上廣被流傳，不少人大讚母親臨場反應，「另一隻手還拿著麵包，這就是母親的力量，同步處理多個事件」、「很快的反應和行動力」、「她還是一直笑着，如果是我的話都嚇壞了」、「做得好，向她致敬」、「她母親是唯一一個沒有惶恐大叫的，厲害」、「幸好池塘不深」。

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文章授權轉載自《香港01》

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