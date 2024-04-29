24年前棄嬰長大當上警察…意外發現超溫馨內幕！救命恩人笑「你長大了」

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聯合新聞網／ 綜合報導
退休警察艾斯特意外得知，自己在24年前救下的小嬰兒，如今竟也成了一名警察，還成了與自己同一個警局的後輩。圖／擷自南灣警察局臉書
退休警察艾斯特意外得知，自己在24年前救下的小嬰兒，如今竟也成了一名警察，還成了與自己同一個警局的後輩。圖／擷自南灣警察局臉書

美國印第安那州南灣警察局發生一起感動人心的巧合，2000年12月22日一名被遺棄的男嬰，在24年後成為警察，驚訝的發現當年救了他的警察，竟然就是同一個警局的老前輩。時隔24年兩人再次相逢，老前輩看到當年救起的嬰兒，成為如今的菜鳥警員，驚喜之情溢於言表。

時任重案組警長的艾斯特（Gene Eyster）在2000年12月22日接獲報案，報案人指稱在傑佛遜公園公寓(Park Jefferson Apartments)附近聽到嬰兒哭聲，於是艾斯特與搭檔前往查看，在公寓附近真的發現了一個紙箱，裡面躺著一個剛出生不久的男嬰。

男嬰被轉送往醫院照顧，而艾斯特則開始查找男嬰的父母，他很擔心寶寶是否被人綁架？是被遺棄了嗎？還是有哪對父母正在焦急尋找不見的孩子？他也透過當地媒體發布了消息。

因為接近聖誕節，艾斯特為小男嬰取了個「耶穌寶寶」的綽號，他還買了一隻泰迪熊去醫院探望「耶穌寶寶」。隨後艾斯特也循著線索查出「耶穌寶寶」是被生母遺棄，其生母之後也面臨了棄嬰的指控；而「耶穌寶寶」則被另一戶好心人收養。

許多年過去，儘管艾斯特現在已經退休，但他仍舊記得當年那個被自己發現的小嬰兒。在他身為警察的47個年頭裡，他時常想起「耶穌寶寶」，不知道長大後的他現在身處何方？他過得好不好？

沒想到就在上週，艾斯特接到前同事的電話，前同事興奮地問艾斯特記不記得當年的「耶穌寶寶」？「你一定不會相信的！那小子就坐在我旁邊！他現在是我們局裡的菜鳥！」前同事激動地跟艾斯特說。

史都華（Matthew Hegedus-Stewart）在與教官聊天的過程中提及自己還是嬰兒時就被領養，隨著細節一一對上，這位教官才驚訝的發現史都華似乎就是當年艾斯特救起的小男嬰，查核檔案證實之後，他們興奮地打電話通知已經退休的艾斯特，這機緣巧合讓整個警局都感到不可思議又開心。

時隔24年，史都華與當年救他一命的艾斯特終於見面，史都華向艾斯特道謝，感謝他做出的一切；艾斯特則是頗感欣慰的對史都華開玩笑表示「你比我上次看到的時候大得多了」。

嬰兒 棄養 警察

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