到底是什麼？新幹線座椅「突起物」引熱議 JR官方跳出來解答
日本新幹線座椅上，常常能見到一個圓柱狀的突出物。近來這個物品引發日本網友們的好奇，紛紛猜測當初設計的真正用途是什麼，結果引來日本JR官方的答覆。
根據日本媒體「J-CASTニュース」報導，日本「X」網友「toshibo」最近發文，表示他每次搭乘新幹線，都很在意座椅上的那個凸起物到底是什麼。如果是搭車站立時當扶手握著，就會讓座椅產生搖晃，影響座椅上的乘客，但也不像是拿來懸掛隨身行李的裝置。
有些網友認為「應該是去廁所等移動中時，防止搖晃的扶手」、「乘客太多時給站著的乘客扶手用吧」、「後座如果是有年紀的乘客，可以拉著這個方便起身」、「我平常就會拉著這個耶，也會拿來掛東西」，也有人打趣表示該物品的外型，很像從背後看過去的禿頭男性頭部。
新幹線に乗ってるといつも気になるこの後頭部っぽい突起物。なんでついてるんだろこれ。— toshibo｜書籍『ゲーム旅』1.25予約受付中｜廃墟と写真 (@JIYUKENKYU_jp) April 7, 2024
立ち上がる時に握ると座席の人が揺れるし使い道に悩む。荷物を掛けるのは違う気がするし pic.twitter.com/9nDorLp0MD
最後JR東海廣報部官方揭曉謎底，正如許多網友猜到的，這是提供乘客在車廂內移動或站立時，可以用來支撐的扶手。不過這也代表了這個設計，並不適合用於懸掛隨身物品。
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