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女子生下狼人寶寶？疑吃「這食物」出事 求醫揭心酸真相

香港01／ 撰文／布萊恩
賈倫（Jaren Gamongan）一出生就異常多毛，鬢角呈黑色，臉、頸、背和手臂都長滿毛髮。（網上圖片）
賈倫（Jaren Gamongan）一出生就異常多毛，鬢角呈黑色，臉、頸、背和手臂都長滿毛髮。（網上圖片）

孩子出事，最痛心的一定是父母。菲律賓1名母親2年前誕下兒子，卻發現孩子天生異常多毛，毛髮隨年齡不斷增加，外表恍如「狼人」。母親懷疑因她於懷孕期間吃黑色野貓受到詛咒，導致兒子「出事」，對此相當內疚後悔。直到某天母親帶兒子求醫，終發現心酸「真相」，其實兒子是患上10億分之一機率出現的罕見病；由於醫藥費用高昂，她正尋求外界幫助。

綜合外媒報導，菲律賓阿帕堯女子阿爾瑪（Alma）育有2子1女，其中2子賈倫（Jaren Gamongan）一出生就異常多毛，鬢角呈黑色，臉、頸、背和手臂都長滿毛髮，「天氣熱的時候我會給他洗澡，我們甚至嘗試剪掉頭髮，但它只會長得更長、更粗，所以我們停止了這樣做」。

由於3名孩子中，只有2子賈倫出現這異常情況，阿爾瑪懷疑是她於懷孕期間吃黑色野貓受到詛咒，導致兒子出事，相當自責後悔。

轉眼賈倫已經2歲，阿爾瑪擔心兒子上學時會因為外貌被欺凌，最終於今年4月帶兒子看醫生，才發現悲傷「真相」，原來兒子是患有俗稱為「狼人綜合症（werewolf syndrome）」的多毛症疾病，是每10億人中才出現1名患者的極罕見疾病，目前全球只曾接獲50至100宗報告。

醫生表示，雖然多毛症無法治愈，但可透過雷射除毛等方法緩解症狀，會在4至6星期內進行10次療程再觀察情況。

由於每次治療都要花費2500菲律賓比索（約新台幣1400元），對阿爾瑪一家來說是沉重負擔，故希望尋求外界幫助，「我非常感謝那些已經幫助過我們的人。我希望我的兒子在您的幫助下，能夠擁有更好的生活機會」。

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文章授權轉載自《香港01》

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