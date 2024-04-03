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被釣中了？日本麥當勞愚人節推出便當 粉絲入店「高度還原」

聯合新聞網／ 綜合報導
日本麥當勞宣布在愚人節推出便當產品，沒想到有網友實際到店家還原。圖擷自日本麥當勞X
日本麥當勞宣布在愚人節推出便當產品，沒想到有網友實際到店家還原。圖擷自日本麥當勞X

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4月1日愚人節，不只個人會趁著這一天開開玩笑，也有許多商家會公布實際上不存在的商品或企劃，幽默一下娛樂大家。近來日本麥當勞，就在愚人節這天宣布推出「麥當勞便當」，不過本來只是愚人節的玩笑，卻有忠實粉絲，真的還原了便當的內容。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本麥當勞官方「X」，在4月1日時宣布推出「麥之內便當」。「麥之內便當」採用日本常見的「幕之內便當」形式，內含漢堡薯條、雞塊、蘋果派、毛豆玉米和醬料等等的餐點，

雖然日本麥當勞並未實際販售此一套組產品，不過除了便當盒本身以外，其他內容物其實店內都有販售。社群網站「X」上一位日本網友「Kazuho Oku」，就到了麥當勞店家裡頭，一一購買了圖內的產品，組合還原了這款麥之內便當，打趣表示「麥當勞真的有賣喔」。

其他網友也紛紛回應「行動力好驚人」、「竟然實現了」、「已經搞不清楚什麼才是真的了」、「一瞬間相信了」、「會有人因此被騙去買嗎」、「我準備去買囉」、「完全被釣中去了麥當勞」、「這肯定要買啦」、「不知道這樣多少錢」、「住手啊，變得更混亂了」。

愚人節 日本 漢堡 薯條 麥當勞

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