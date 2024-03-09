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爸驚覺「女兒太美不像自己」偷驗DNA崩潰了…結局神展開

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爸驚覺「女兒太美不像自己」偷驗DNA崩潰了...結局神展開

聯合新聞網／ 綜合報導
越南一名男子發現女兒太漂亮不像自己，偷偷進行DNA鑑定，結果出爐後憤而將母女倆趕走，沒想到卻意外解開女兒的身世之謎。示意圖，非當事人，圖片來源/ingimage
越南一名男子發現女兒太漂亮不像自己，偷偷進行DNA鑑定，結果出爐後憤而將母女倆趕走，沒想到卻意外解開女兒的身世之謎。示意圖，非當事人，圖片來源/ingimage

越南一名男子發現女兒長大後太漂亮，跟自己完全不像，便瞞著家人偷偷進行DNA鑑定，沒想到結果出爐後確實證明兩人無血緣關係，男子憤而將母女倆趕出家門。豈料女兒與母親到河內生活後，與班上一名女同學成為好朋友，也意外揭開自己的身世之謎。

據越媒《docnhanh》報導，這名越南男子非常疼愛女兒「蘭」，不過隨著愛女漸漸長大、進入青春期，他發現女兒變得太漂亮，長得一點都不像自己，於是便偷偷進行DNA鑑定，沒想到鑑定結果卻顯示女兒確實不是自己親生的。此後男子變得極為暴躁，不僅經常遷怒妻子「洪女」，也開始冷落孩子。洪女面對老公的轉變感到相當不解，無奈之下帶著女兒回河內，沒想到竟意外解開血緣的真相。

蘭在班上有個相當要好的女生朋友，兩人不僅感情好，連生日都是同年、同月、同日。朋友媽媽得知後為她們舉辦了一場聯合生日派對，不過蘭出現後，朋友媽媽卻被嚇壞了，因為蘭竟然與她年輕時長得一模一樣，當時在現場的其他親戚也對兩人的相似程度感到相當驚訝。

而原本深信蘭是自己親生女兒的洪女，在同學一家的勸說下終於同意進行鑑定，結果出爐後證實真的是場烏龍，由於兩家人當時都在同一間醫院生產，因為護理人員的疏失導致抱錯孩子。好在如今兩家人取得共識，決定經常一同出遊聚餐，讓雙方關係更加緊密，並在時機成熟時告知女兒們和蘭的養父真相。

DNA 生日 越南

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