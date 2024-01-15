美國7歲女童獲健美冠軍！ 每周狂練4次公開「超猛冰塊腹肌」

不少人會透過健身，打造健康、強壯的體態。據外媒《Mail Online》報導，美國洛杉磯一名7歲的女童金莉（Kynlee）在健美比賽中，展現出完美的六塊腹肌，成功奪得冠軍，引起網友熱議。

報導指出，來自美國洛杉磯的健美小皇后金莉（Kynlee），因為受到家裡環境的影響，從2歲起就開始參加各種健美比賽。金莉的媽媽安吉爾（Angel Heiman）認為，家中三名小孩的肌肉都非常發達，可能是與家族遺傳有關，平時孩子們還會互相比較誰的腹肌更好看。

安吉爾表示，自己目前正在經營一家啦啦隊健身房，使她一眼就看出女兒的天賦，因為金莉從小就能透過觀察和模仿，輕易學會啦啦隊的動作。後來，新冠疫情爆發時，安吉爾利用額外的時間教女兒更多基礎動作，兩人還會定期在家裡使用體操器材一起練習，金莉也在過程中越來越喜歡體操，希望未來能在奧運上表現。

報導稱，金莉在五歲時開始去健身房，每周運動四次，有時也會和母親一起在家訓練，且平時為了保持最佳體型，甚至會嚴格堅持良好的飲食習慣。安吉爾說明，她對女兒的肌肉一點都不感到驚訝，「她（金莉）為此非常努力，並為自己的堅強感到自豪，同時也激勵了很多人」。

除了喜歡健身外，金莉還喜歡穿著華麗的衣服，化妝能力更是遠遠超過母親。為了記錄金莉的生活，安吉爾平時會將女兒的日常分享在社群媒體上，她坦言「目前金莉仍然非常專注於有一天成為奧運體操運動員，以及長大後成為著名女演員」。