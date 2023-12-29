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罕見電梯奪命意外！ 維修員救受困者反被門夾住頭 恐怖後續爆頭慘死

香港01／ 撰文：喬納森
陳男本月26日在檳島市區某廣場，因升降機突故障而被困。（網上圖片）
陳男本月26日在檳島市區某廣場，因升降機突故障而被困。（網上圖片）

馬來西亞發生恐怖升降機奪命意外！檳島市1名年輕升降機維修員為救出困電梯男子，撬開升降機門進行維修時，電梯門竟突然關上，維修員頭部慘被夾住，身體卻在電梯外動彈不得，更恐怖的是升降機突然墜落，維修員當場爆頭慘死。警方正調查引致是次升降機事故的原因。

綜合外媒報導，事發於本月26日，53歲陳姓華裔男子於在檳島市區某廣場內，因升降機突然發生故障被困在內，陳男即時按警鐘求救，其後28歲印裔升降機維修員迪尼斯古馬接報到場施援。

事發時，迪尼斯古馬打開升降大門進行維修期間，升降機門突然關上，緊緊夾住他的頭部，由於他的頭部被夾在升降機內，身體則在門外，讓他無法掙脫離開，而此時更可怕的事發生，正當迪尼斯古馬動彈不得之際，升降機突然從上層墜落，並砸中他的頭部，導致他當場爆頭慘死。

該宗升降機奪命事件極為罕見，警方會就升降機門突然失靈關閉，以及電梯墜落的原因。（網上圖片）
該宗升降機奪命事件極為罕見，警方會就升降機門突然失靈關閉，以及電梯墜落的原因。（網上圖片）

當地消防局於當日下午4時45分接獲有2人在升降機受困，立即到場救援，但要花10分鐘才能撬開升降機門，成功救出困電梯的陳男，他無大礙，但迪尼斯古馬已當場身亡，消防員把迪尼斯古馬的遺體移交給警方處理。

警方到場後，再把遺體送往檳城中央醫院有待進行解剖調查，由於事態嚴重，警方會就升降機門突然失靈關閉，以及電梯墜落的原因。

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文章授權轉載自《香港01》

馬來西亞 電梯 消防員

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