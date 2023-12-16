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電梯修一半突然上升！維修工人被夾死 承包商吃牢飯

香港01／ 撰文：喬納森
電梯示意圖。圖片來源/ingimage
電梯示意圖。圖片來源/ingimage

新加坡發生嚴重電梯工安業意外！1名無電梯操作技能的建築工人，被派去維修電梯的面板鬆脫問題，他被指示獨自爬到電梯頂部，其間電梯突然上升，維修工的胸腔、左臂和左腿被夾住，受困4小時才被救出，可惜已因失血過多死亡。電梯承包商員工承認過失致死罪，被判處入獄5個月。

綜合外媒報導，事發生於2021年的2月27日，地點是新加坡1幢7層大廈。TK電梯公司受僱處理電梯的面板鬆脫問題，聘請電梯承包商Decor Engineering進行維修工程。

馬來西亞籍男子Wong Ser Yong是TK公司電梯技師，29歲的薩希德（Hossain Mohammad Sahid）則是Decor公司的建築工人，他從未受過操作電梯的訓練。

當時電梯被關閉後停在1樓與2樓之間，薩希德與同事先後上前查看內部面板，Wong Ser Yong測試後發現向上按鈕沒有反應，便前往屋頂機房查看。薩希德則爬上電梯頂部。當時兩人只以手機溝通，但疑出現溝通問題，電梯突然自動上升，Wong Ser Yong聽見薩希德在電話傳來慘叫聲。

Wong Ser Yong立即關掉電源，在3樓發現薩希德的胸腔、左側及手腳被卡在電梯軌道支架和車廂之間。警方接報後，民防部隊（SCDF）於當日11時40分抵達，卻因空間有限，多種救援方案也無法實行，最終未能救出他，薩希德受困4小時後，因失血過多在現場死亡，確實死因為鈍器造成的外傷出血。

案件審訊時，控方指非技師的薩希德不該被「獨自留在電梯頂部」，認為現場人員的操作流程不符合安全準則，技師Wong Ser Yong事後承認自己作業疏失導致意外，因過失致死罪被判處入獄5個月。

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文章授權轉載自《香港01》

電梯 工人

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