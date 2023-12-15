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壓力好大！外國人曝日本職場這項不成文規定 請假後要送禮、道歉？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名在日工作的大陸人分享，公司裡有請假後需要和同事們道歉、並送禮的不成文規定。示意圖，與新聞當事者無關，圖片來源／Ingimage。
一名在日工作的大陸人分享，公司裡有請假後需要和同事們道歉、並送禮的不成文規定。示意圖，與新聞當事者無關，圖片來源／Ingimage。

不管是生病或是臨時有事，在職場上難免會有需要請假、或請同事代班的情況出現。日前一位在日本工作的大陸網友分享，由於最近日本流感盛行，公司裡大部分人都中鏢，其中有兩位同事因此請了兩天假，再之後回公司的第一件事便是送禮給大家，甚至還向同事一個一個道歉，讓原PO不禁感嘆，在日本職場請假成本確實高，能動的話就還是進公司吧。

原PO在小紅書分享，日本是道歉、送禮大國，就連到外住宿，客人也會送禮給飯店員工。而他也表示，自從日本工作後，辦公桌上從不缺零食，其中一項原因就是職場上請病假就要送禮的不成文規定。

原PO表示，最近因為流感盛行，公司內有7到8成的人都得了流感，其中兩位同事實在撐不下去，於是請了兩天假，雖然臉色還是不好，但依舊回來上班了。 而他們回公司做的第一件事就是送禮給同事，並且不分新舊員工，向每位同事道歉，表示自己給大家造成麻煩了。之後，兩人還在公司群組內傳了簡單的道歉文，讓那些當天沒到的同事也能看見。

原PO衡量之後不禁感嘆，在日本連請兩天的成本實在有點高，若以時薪50元（人民幣，下同，約新台幣220元）、每天工作8小時來算，兩天至少損失800元（約新台幣3500元），再加上一盒要送禮的點心就要將近1000元（約新台幣4410元）了。

該貼文引起許多網友熱議，有人認為不太合理，「好窒息啊」、「難怪日本憂鬱的人多啊...活得太累了」、「感覺有點病態了」。

也有同樣在日本工作的外國人附和，「我現在公司也是，我之前新冠休息兩天，再去上班時沒有和同事道歉，就被上司唸了，感覺好像做了什麼大逆不道的事情一樣」、「我打工生病請假多了，之前都是道歉就結束，沒想到主管找我談話，意思是光道歉不夠。今天我就買一盒點心拿去部門了」、「我還覺得蠻正常的，因為自己也在一直吃啊，並且請假確實會麻煩大家。出去玩了也會買，我們休息室總是擺著零食」。

不過還有其他在日工作的網友表示，自己的公司並沒有這些規矩，「我每年20天年假都會用光，甚至還會多請，但從沒跟誰道過歉，周圍日本人頂多寄信告知請假，也沒有這種要道歉的風氣」、「我進了一個假日本公司，我們公司什麼事都超級隨便」、「我也是在傳統日企上班，沒遇到這種情況，頂多在開會時寒暄一下，說句不好意思之類的」。

日本 職場 小紅書 上班族

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