超掃興！情侶興奮衝飯店露天澡堂 驚見池邊「套套」say嗨瞬間消火

經營旅宿服務的業者，維持清潔的環境很重要。否則無論其他條件再好，但要是不小心讓客人看到髒亂的地方，就會對印象大大扣分。因此需要時常注意環境整潔，避免引起相關糾紛。

根據日本媒體「日刊SPA！」報導，一位化名田中正志的38歲男性，有一次趁著天氣寒冷，就決定和女友一起到一間附設露天澡堂的汽車旅館。當天是星期五，旅館的客人非常多，露天澡堂的預約需要等候。因此田中他們在入館後兩小時，才終於能夠進入澡堂。

在耐心等待之下，兩人本來非常興奮，相當期待澡堂的設施。然而，正當他們打開鑰匙看到澡堂時，卻發現裡頭還沒有清掃過。而且田中一打開門，就看到現場散落著保險套，顯然是前面的顧客「完事」之後，隨手丟棄的樣子。儘管純論設施確實非常不錯，卻像是被潑了冷水一樣，興致完全降到冰點。

為了不要破壞氣氛，田中在勸說之下，決定回到房間裡，使用一般的浴室設施就好。然而有了這次經驗，讓他覺得旅館在經營上，更該重視清潔方面的問題，不該將髒亂的一面，攤開在客人面前。